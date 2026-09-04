La Policía Nacional pone en marcha la campaña 2026/2027 del DNI móvil para llegar a la provincia de Córdoba

Archivo - Interior del Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) para expedir y renovar el DNI y pasaporte. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba inicia la campaña 2026/2027 del DNI móvil, que comenzará el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía y facilitar la obtención de los documentos de identidad a quienes residen en los distintos municipios de la provincia que no cuentan con unidades de expedición, evitando el tener que desplazarse a dependencias policiales, consiguiendo así una agilización en su tramitación.

Según informa la Policía en una nota, la campaña cuenta con el despliegue de dos Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc), cada uno de ellos con dos puestos de expedición, con capacidad para tramitar tanto el DNI como el pasaporte. Ambos documentos se entregan en el momento, de manera inmediata, evitando así que él o la solicitante tengan que desplazarse una segunda vez para recogerlo.

Además, el dispositivo incorpora un punto de actualización de documentos (PAD), donde es posible renovar los certificados y la firma digital del DNI, cambiar la contraseña o solicitar una nueva, así como activar la aplicación MIDNI, que permite identificarse como si se tratase del DNI físico.

Para garantizar una adecuada atención ciudadana en las diferentes localidades, resulta necesario mantener una estrecha colaboración y coordinación con los ayuntamientos, que deben contar con los requisitos técnicos y funcionales necesarios en cuanto a los espacios habilitados para la prestación del servicio.

La gestión de las citas continúa correspondiendo a los propios ayuntamientos, que las establecen con la antelación suficiente en función de la población de cada municipio y de la demanda existente.

BALANCE DE LA CAMPAÑA 2025/2026

Durante la campaña 2025/2026, dirigida a una población que reside en los distintos municipios de la provincia de Córdoba, con un censo cercano a las 400.000 personas, se visitaron 54 municipios y se expidieron más de 12.000 documentos. Asimismo, se realizaron salidas para atender la demanda del Centro Penitenciario de Córdoba y de personas con movilidad reducida, prestándose este último servicio a casi 250 personas, tanto en sus propios domicilios como en residencias para personas mayores o con discapacidad.

La solicitud de este servicio para aquellas personas con movilidad reducida que lo necesiten, puede tramitarse mediante correo ordinario dirigido a la Comisaría Provincial de Policía de Córdoba, cumplimentando los impresos establecidos al efecto en la web de la Policía Nacional, en el apartado DNI electrónico.