Portavoz de PSOE-A tacha de "marichulo" a Moreno tras su cara a cara en el Parlamento: No le gusta "debatir con mujeres"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz, formulando una pregunta al presidente de la Junta relativa a "preocupaciones" de los andaluces. A 13 de noviembre de 2025, en - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha tachado de "marichulo" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, tras el habitual 'cara a cara' que le ha enfrentado con él este jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y ha comentado que "a los machirulos no les gusta debatir con mujeres".

Así lo ha dejado escrito la 'número dos' de la dirección del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, en respuesta a otro comentario que, en el mismo espacio, ha publicado la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), que ha afeado el "tono de señoro" con el que, en su opinión, se dirige el presidente de la Junta a la diputada socialista.

Todo ello al hilo del rifirrafe que Moreno y Márquez han protagonizado en la sesión de control al Gobierno andaluz, en la que el presidente de la Junta ha afeado a la portavoz socialista que "está siguiendo los consejos" del parlamentario Mario Jiménez, que "lleva 30 años en política, y lo único que está" consiguiendo con ese asesoramiento es que "su discurso sea cada vez más tosco, más feo, más insultón, más radical, impropio de su generación", le ha advertido.

Además, y después de que se oyera al citado diputado complementando la intervención de la portavoz de su grupo con comentarios en voz alta dirigidos al presidente, Moreno ha sugerido a Márquez que siente "al lado" a Mario Jiménez "si es su consultor áulico".

Tras este debate, Inma Nieto ha escrito en su cuenta de 'X' que "es recurrente que Moreno Bonilla ningunee a María Márquez y adopte con ella un tono de señoro muy impresentable". "Hoy le ha dicho que siente a su lado al compañero que le va indicando lo que tiene que decir", ha criticado la diputada de IU. "Qué machistada más grande. Y su coro de orcos jaleando. Tela", ha zanjado su comentario la portavoz de Por Andalucía.

Su homóloga en el Grupo Socialista, María Márquez, ha compartido ese comentario de María Márquez y ha sentenciado desde su cuenta en la misma red social que "a los marichulos no les gusta debatir con mujeres".