Del Pozo ve "un auténtico agravio" que un andaluz reciba "la mitad de financiación" autonómica que un catalán

CÓRDOBA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha reclamado este lunes "un sistema de financiación (autonómica) justo", de ahí que le parezca "un auténtico agravio" que un andaluz reciba "la mitad de financiación" que un catalán.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita al CEIP 'San Juan de la Cruz' de Córdoba, Del Pozo ha argumentado que "en todos los sistemas de financiación autonómica hay que contemplar determinadas variables", y en base a ello "hay que llegar a un punto de encuentro entre todas las comunidades autónomas, porque no todas tenemos las mismas necesidades", y "no todas tienen casi nueve millones de habitantes, como tiene Andalucía, y un territorio inmenso", de modo que "hay que contemplarlo todo".

"Pero lo que no se puede tener es un sistema de financiación autonómica que no está perfectamente nivelado, como tiene que estar en todas sus variables, y que está perjudicando claramente a cuatro comunidades autónomas, y nosotros no podemos seguir así", porque, según ha señalado Del Pozo, un ciudadano de Andalucía "no puede tener la mitad de financiación que un ciudadano de Cataluña", y eso "no hay quien lo pueda entender", pues supone "un auténtico agravio y no lo podemos consentir", de ahí que la Juntade Andalucía exija "un cambio en el modelo de financiación" autonómica.

Se trata de que "se financie nuestra tierra como tiene que financiarse", ya que, "nosotros no pedimos más que nadie, pero, por supuesto, tampoco queremos tener menos que nadie". Ahora, según ha afirmado, Andalucía recibe cada año "1.500 millones de euros" menos de los que le corresponderían, lo que supone que "desde el año 2009 llevamos perdidos casi 20.000 millones", y las consecuencias las sufren "servicios públicos" como la Educación, pues, de esa cantidad, "aproximadamente 300 millones" al año corresponderían a la Consejería de Desarrollo Educativo.

A este respecto, Del Pozo ha hecho y respondido dos preguntas: "¿quién tiene en su territorio un sistema educativo con 1,8 millones de estudiantes en España? Nadie. ¿Quién tiene un sistema sanitario público como el que hay en Andalucía con pacientes potenciales que pueden acercarse a los nueve millones de personas? Pues nadie".

"Por tanto, son dos sistemas públicos potentísimos, que hay que financiar correctamente y mientras estemos infrafinanciados pues será un problema. Por tanto, yo espero que el señor Sánchez rectifique cuanto antes y de algún modo compense a las comunidades infrafinanciadas" como Andalucía, en primer término, y que, además, "trabaje por un sistema que nos dé a cada una de las comunidades autónomas la financiación que necesitamos".