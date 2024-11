PP-A achaca al PSOE-A un intento de "generar fango" pidiendo que comparezca Moreno o un Pleno por los contratos del SAS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha acusado este miércoles al PSOE-A de tener la intención de "generar fango" con iniciativas como la solicitud de una comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, o un debate monográfico en el Pleno del Parlamento a propósito de las presuntas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2021, y en esa línea ha realizado un llamamiento a los socialistas para que "no hagan política con la vida de los andaluces".

Así se ha pronunciado el portavoz 'popular' en rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la solicitud de un debate general con propuestas de resolución sobre la presunta "corrupción" en contratos del SAS que han registrado de forma conjunta los grupos parlamentarios del PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Toni Martín ha defendido que cree que "en la historia de Andalucía no ha habido un periodo" como el de los cinco años de gobierno de Moreno "en el que los consejeros de Salud comparezcan más en el Parlamento de Andalucía", así como que quienes han ocupado esta responsabilidad en el Ejecutivo del PP-A "comparecen cada vez que se solicita", además de que en las sesiones de control en el Pleno del Parlamento "se atienden todas las preguntas que se hacen sobre esta cuestión", también dirigidas al presidente de la Junta.

Frente a ello, ha criticado que desde el PSOE-A "se atrevan a decir" en rueda de prensa en el Parlamento que el Gobierno del PP-A "levanta un muro sobre la cuestión de la salud y la sanidad en Andalucía". "Eso no sólo es falso, sino que es absolutamente vergonzoso" que lo diga "alguien que es del mismo partido que el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "que no comparece en el Senado de España desde hace dos años", ha aseverado.

En esa línea, Toni Martín ha proclamado que "si hay alguien famoso por levantar muros en este país es el Partido Socialista y la persona que actualmente rige sus destinos", Pedro Sánchez, y ha avisado de que desde el PP-A van a situarse "por encima de declaraciones que no se atienen a la realidad en absoluto, de ruedas de prensa incendiarias, de intentos de crear focos de erosión", y van a "intentar seguir centrados en la normalidad, en la gestión diaria, en la sensatez, en aclarar lo que se quiera aclarar".

"Ese es nuestro objetivo", ha remarcado el representante del PP-A para apostillar que cree que ese es también "el objetivo que los andaluces comparten" porque, "si no, no tendría sentido el respaldo tan mayoritario que, elección tras elección, tiene la fuerza política que respalda al Gobierno de Andalucía, que es el PP".

QUE EL PSOE-A "NO HAGA POLÍTICA CON LA VIDA DE LOS ANDALUCES"

De igual modo, Toni Martín ha realizado "un llamamiento al PSOE a que no haga política con la vida de los andaluces", y ha retado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que "mire a la cara y explique" a "un andaluz que ha salvado su vida por una operación a vida o muerte, por un tratamiento oncológico en virtud de un contrato de emergencia, que lo importante era intentar ahorrarse el 10% que hubiera supuesto no hacerlo por el sistema de emergencia, sino por una tramitación ordinaria, y no su vida".

En esa línea, Toni Martín ha señalado que "detrás de muchos de los contratos de emergencia de la sanidad en Andalucía, ahora y antes cuando gobernaba el PSOE, hay situaciones de urgencia que se toman para salvar la vida de la gente", y ha considerado "deplorable y de vergüenza absoluta que el Partido Socialista esté intentando hacer política de la sucia con la vida de los andaluces".

A preguntas de los periodistas, además, ha remarcado que en el PP-A están "convencidos de que todos los contratos" del SAS "se han hecho atendiendo a la legalidad y a los informes jurídicos de los que se disponía", por lo que no creen que "detrás de esta cuestión haya nada que no sea legal", y, al contrario, están "convencidos" de que "detrás de esto sólo hay una estrategia de política de la sucia, de la que intenta generar fango, crispación, de la que intenta incendiar la vida política", y los 'populares' no van "a participar ni a contribuir a juegos de esas características".

El portavoz del Grupo Popular ha sostenido que detrás de iniciativas como la petición de comparecencia del presidente de la Junta, de celebración de "un Pleno extraordinario" y de la constitución de una comisión de investigación, "sólo hay ese intento de embarrar y ensuciar la vida política" por parte de la oposición al Gobierno andaluz.

Finalmente, Toni Martín ha invitado "a los grupos de la oposición a que sigan presentando las iniciativas ordinarias que consideren oportunas", y ha remarcado que dichos grupos "van a tener a todos los consejeros compareciendo cada vez que lo pidan", así como van a disponer de "las sesiones de control para poder plantearle al presidente Juanma Moreno lo que quieran", así como van a "poder interpelar, plantear mociones que son de obligado de cumplimiento", y "en breve" se celebrará el Debate del estado de la comunidad" en el Parlamento, donde los grupos "van a poder plantear todas las propuestas de resolución que quieran", según ha subrayado para concluir reivindicando la "capacidad de diálogo" del Parlamento actual, que "no tiene comparación histórica con la que ha habido nunca" anteriormente, según ha apostillado.