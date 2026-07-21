PP acusa al alcalde de Jaén de "arriesgar" 19 millones de las cuentas municipales para "aferrarse a la Alcaldía"

El concejal popular José María Álvarez durante su intervención en el pleno/Archivo - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha acusado al alcalde, Julio Millán, de "arriesgar" los 19.025.461 euros que permanecían bloqueados en el presupuesto municipal para "aferrarse a la Alcaldía".

Advierten los populares que la medida se quiere llevar a cabo "pese a que el informe de Intervención concluye que no existe respaldo económico suficiente para levantar íntegramente esa retención".

El concejal del PP José María Álvarez ha señalado que la liberación de estos 19 millones de euros "se sustenta sobre arenas movedizas" y ha advertido de que "en contabilidad pública, la política de la ilusión no tiene cabida" porqe se necesitan "certezas y números reales, no fuegos artificiales contables".

Estos créditos fueron declarados indisponibles el pasado mes de enero por exigencia del Ministerio de Hacienda, que condicionó su liberación a que el Consistorio acreditara la entrada efectiva de los ingresos previstos. Según el PP, el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) pretende levantar ahora toda la retención alegando el resultado presupuestario ajustado positivo de 2025 y una serie de ingresos extraordinarios.

Sin embargo, Álvarez ha censurado que el gobierno municipal se limite a "vender un supuesto superávit de cinco millones" sin completar el análisis de las cuentas. En este sentido, ha subrayado que la corporación "no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012" y que el informe de Intervención refleja un déficit de 3,4 millones de euros.

El edil popular ha explicado que el dato determinante se encuentra en el concepto 550 del capítulo V de ingresos, donde únicamente se han reconocido derechos por algo más de 4,1 millones de euros y la recaudación efectiva se limita a 3,5 millones. "La aritmética no miente: esas cifras están a años luz de los 19 millones cuya disponibilidad pretenden recuperar y, por eso, el informe es de disconformidad", ha afirmado.

Ante esta situación, Álvarez ha planteado al equipo de gobierno que libere los créditos "poco a poco, manteniendo una relación lógica entre lo realmente recaudado y el dinero que se pone a disposición". "Liberen ahora 3,5 millones de euros y vayan recuperando el resto cuando se acrediten de verdad los ingresos; así se hacen las cosas bien", ha planteado.

Desde el Grupo Popular consideran "especialmente grave" que esta operación se plantee a menos de un año de las elecciones municipales. Para la formación, las "prisas" de Millán no responden a las necesidades de Jaén, sino a su interés por disponer de estos fondos para "alimentar su agenda de anuncios y tratar de obtener rédito electoral".

En este sentido, los populares han acusado al regidor de poner las cuentas de un Ayuntamiento "ya en una situación financiera límite" al servicio de su "supervivencia política", comprometiendo el futuro de la institución "con tal de seguir siendo alcalde".

Esta advertencia, según ha apuntado el PP, coincide con el último informe de ejecución presupuestaria de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que incluye al Ayuntamiento de Jaén entre las entidades locales para las que prevé un cierre con déficit en 2026.

Al respecto, Álvarez ha reprochado a Jaén Merece Más que "desde la visita de la AIReF en noviembre de 2024 no haya hecho caso a sus advertencias ni haya comprobado por sí mismo cuál es la situación real de las cuentas".

"Liberar 19 millones sin una base sólida, sin certezas y sin garantías es algo que no podemos apoyar, porque el futuro de Jaén no puede quedar hipotecado por las prisas y la propaganda del equipo de Gobierno", ha concluido el concejal.