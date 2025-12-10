PP-A acusa a Montero de pretender "subida de impuestos en 2.000 millones" en 2026 con enmiendas de PSOE-A al Presupuesto

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha denunciado este miércoles que el PSOE-A ha presentado varias enmiendas parciales a los Presupuestos de la comunidad para 2026 que supondrían un "atraco a los bolsillos de las familias andaluzas", al plantear "una subida de impuestos de unos 2.000 millones".

En rueda de prensa, Martín se ha referido a algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista "que suman 1.900 millones de euros y que, si se dividen entre los 4,4 millones de personas contribuyentes, arrojan un resultado de 435 euros más de impuestos que deberían pagar los andaluces el año que viene si se aceptaran" esas propuestas socialistas.

"Ello significa que un matrimonio con dos hijos trabajando tendría que pagar el año que viene 1.800 euros más en impuesto", ha ejemplificado Martín, al tiempo que ha subrayado que "desde el PP estamos radicalmente en contra de este constante atraco a los bolsillos de las familias andaluzas" y ha añadido que "todo el mundo debe saber que la propuesta de (María Jesús) Montero para los andaluces es subirle 2.000 millones de euros los impuestos".

De otro lado, Toni Martín se ha referido a la huelga de médicos contra el Estatuto Marco y ha definido a la ministra de Sanidad, Mónica García, como "la ministra más inoperante e incompetente que ha tenido nunca el Ministerio de Sanidad". La ha acusado de "provocar una huelga gravísima, que quienes sufren son los andaluces, por un problema que ha generado el Gobierno de España al no dialogar con el sector".

"Todo el mundo debe tener clarísmo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha acordado un Estatuto Marco que reivindica el sector, que es competencia exclusiva del Gobierno central, aunque ahora seamos los andaluces los que pagamos las consecuencias", ha señalado sobre la acusaciones de la oposición contra la Junta por las condiciones laborales de médicos andaluces.

Ha rechazado las críticas de "rodillo" a la Junta por parte de los partidos de la oposición y ha puesto como ejemplo de "mano tendida y diálogo la negociación" de las enmiendas al Presupuesto de 2026 y también a la Ley de Vivienda, en cuyo trámite han sido incorporadas 110 enmiendas de la oposición.

En relación al proyecto de Presupuestos para 2026, ha puesto en valor la incorporación hasta el momento de 30 enmiendas de los grupos de la oposición y se ha remontado a los años de María Jesús Montero como consejera de Hacienda en Andalucía para criticar que en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, las cuentas andaluzas incorporaran "cero enmiendas de la oposición". "Esta es la diferencia en la forma de hacer política", ha enfatizado.

PP-A: "EL PSOE LE HA FALLADO A LAS MUJERES"

Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular se ha referido a los casos de pregunto acoso a mujeres conocidos en las filas del PSOE, apuntando que ese partido "le ha fallado a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres del PSOE", a las que ha atribuido un especial esfuerzo durante los años de democracia hacia la consecución de la igualdad.

Frente a ello, ha apuntado que "el PSOE sigue igual que hace 50 años y en él se sigue tratando a la mujer como un trozo de carne que cae en manos de depravados". Ha pedido a Pedro Sánchez y María Jesús Montero que den "explicaciones y aclaren qué han hecho para defender a las mujeres" porque "encubrir es colaborar".