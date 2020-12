PP-A acusa al PSOE-A de "mentir" con enmiendas que "incumplen las reglas más básicas" en la elaboración de presupuestos

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha acusado este miércoles al PSOE-A de "mentir" con sus enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 porque un centenar de ellas "incumplen las reglas más básicas" de elaboración de cualquier presupuesto.

"Los socialistas han perdido otra vez la oportunidad de contribuir a Andalucía presentando unas enmiendas que incumplen los criterios técnicos de elaboración de unos presupuestos porque incrementan ingresos sin detraerlos de ninguna otra partida, incrementan la fiscalidad o aportan partidas que no recoge el proyecto de Ley de Presupuestos", ha criticado Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento.

Según el dirigente popular, "quien ha gobernando durante 37 años esta comunidad autónoma no comete un error de bulto como éste, el PSOE-A miente y vuelve a demostrar que no quiere hacer una oposición leal, coherente y constructiva", con lo que se evidencia que "la izquierda no tiene un proyecto para Andalucía" porque "no tiene criterio ni rigor" en sus aportaciones a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, informa el PP-A en un comunicado.

Nieto ha recordado además lo "incómodo" que se sentía el PSOE-A "desde el principio" en la tramitación de los Presupuestos de la Junta para el próximo año. "En Andalucía hemos puesto la mesa en la que debatir con todos los grupos parlamentarios, pero los socialistas rehusaron el diálogo desde el principio y ahora demuestran también su deslealtad", ha subrayado.

Por todo ello, el portavoz del PP-A ha pedido "rigor, responsabilidad, coherencia y proyecto" en lo que queda de tramitación presupuestaria previsiblemente hasta el 23 de diciembre. "Hay que ser consciente de cuál es la realidad social, sanitaria, económica y política de Andalucía que obliga a sacrificar intereses partidistas como los que se vislumbran en las enmiendas" presentadas por PSOE y Adelante, ha concluido Nieto.