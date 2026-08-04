PP advierte de que las 5.000 viviendas anunciadas por el alcalde de Jaén tardarán años y están "generando confusión"

María Segovia en terrenos donde hay proyectadas viviendas - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha advertido de que las casi 5.000 viviendas anunciadas recientemente por el alcalde de la ciudad, Julio Millán, tardarán aún años en materializarse por lo que se está "generando confusión" entre la ciudadanía.

La concejala del Grupo Popular María Segovia ha afirmado en un comunicado que las cifras presentadas por el regidor socialista no corresponden a promociones que se encuentren actualmente en construcción ni a viviendas a las que los jóvenes puedan optar de manera inmediata.

Según ha explicado, se trata de desarrollos urbanísticos que todavía deben superar distintas fases de planeamiento, gestión, urbanización y construcción.

Por ello, Segovia ha calificado de "especialmente irresponsable" crear falsas expectativas entre un sector de la población que encuentra enormes dificultades para emanciparse y formar una familia. "Millán está jugando con la ilusión de muchos jóvenes que necesitan oportunidades reales y ven cómo la vivienda se ha convertido en uno de los mayores obstáculos", ha lamentado Segovia.

En este sentido, la edil popular ha alertado de que la estrategia del equipo de gobierno ya está provocando equívocos entre la ciudadanía. "Hemos recibido numerosas llamadas de jóvenes interesados en estas viviendas porque han interpretado que se trata de promociones próximas y disponibles, cuando actualmente no existe ninguna convocatoria a la que puedan acogerse ni viviendas cuyas llaves vayan a entregarse a corto plazo", ha dicho.

La edil ha detallado que ha recorrido personalmente los terrenos correspondientes a los tres anuncios realizados en apenas un mes por el alcalde, los cuales suman un total de 4.900 viviendas proyectadas que, según denuncia, todavía están "sobre el papel".

En concreto, se trata de unas 1.100 viviendas entre el edificio del 112 y el Bulevar --junto a la carretera de Fuerte del Rey--, más de 1.500 entre Puente Tablas y Cerro Molina, y otras 2.300 en el denominado barrio universitario.

Frente a estos anuncios, Segovia ha contrapuesto que, desde que Millán accedió por primera vez a la Alcaldía hace siete años, "su balance en vivienda pública construida es de cero". "Muchas promesas y muchos titulares, pero ni una sola vivienda real", ha aseverado.

A juicio del Grupo Popular, la proximidad de las elecciones municipales de 2027 es lo que explica esta sucesión de anuncios. "Millán pretende llegar a las elecciones con un saco lleno de promesas en materia de vivienda, pero vacío de realidades. Está utilizando una de las principales preocupaciones de los jóvenes con fines puramente electoralistas", ha censurado la concejala.

No obstante, la edil ha valorado que, "después de siete años como alcalde sin mover ni un papel", el equipo de gobierno haya comenzado a impulsar el desarrollo de nuevo suelo residencial. "Nos alegramos de que por fin se hayan puesto a trabajar, porque Jaén necesita crecer", ha dicho Segovia, al tiempo que ha matizado que "una cosa es iniciar la tramitación urbanística y otra muy distinta presentar miles de viviendas como si fueran una realidad inmediata".

Finalmente, Segovia ha comparado esta gestión con la del Gobierno central, preguntándose si este será "el mismo plan fallido de vivienda de Pedro Sánchez: grandes cifras, anuncios constantes y ninguna llave entregada".