El PP aprueba definitivamente en el Pleno las ordenanzas fiscales de 2025 para Córdoba con voto en contra de oposición

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de modo defintivo la modificación de las ordenanzas fiscales para 2025, que recoge, según la delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, una reducción de la presión fiscal de 1.481.671 euros; mientras que los grupos de la oposición --PSOE, Hacemos y Vox-- han votado en contra, advirtiendo de las subidas, como con el agua y la basura, "con una política fiscal injusta".

En la sesión, con presencia de la Plataforma STOP Desahucios y representantes de empleados de Aucorsa, entre otros asistentes, se han rechazado las cuatro alegaciones presentadas por el PSOE, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructura de Córdoba (Construcor), todo ello conforme al informe técnico que se acompaña en el expediente. En el Pleno de octubre ya se rechazaron la enmienda a la totalidad del PSOE y diez enmiendas de Hacemos.

Al respecto, la edil de Hacienda ha valorado la labor del equipo de técnicos del órgano de gestión tributaria "por su disponibilidad y diálogo", así como a "todas las unidades que han intervenido en este expediente", tras elogiar en el Pleno de octubre "la agilización de procedimientos, la creación de la oficina virtual tributaria para trámites 'online', así como la implantación del nuevo sistema de información tributaria, que ha permitido que, bajando la presión fiscal, los resultados obtenidos sean óptimos".

Defendió que "desde 2019, Córdoba crece" y ello "se sustenta en una apuesta decidida por aliviar la presión fiscal de todos los cordobeses, convirtiéndose en una ciudad más amable y atractiva fiscalmente para empresas y autónomos y generar empleo y riqueza", a la vez que "velando siempre por servicios públicos eficaces para todos", de modo que "la bajada de impuestos y tasas para 2025 se une a las cinco bajadas de impuestos de años anteriores", remarcó.

En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los turismos; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el Impuesto sobre Actividades Económicas, se contempla una bajada media del 2% y el decremento acumulado desde 2019 en dichos impuestos es del 13,21%, 15,36% y 4%, respectivamente.

En el caso de las tasas, mencionó que la de licencia de actividad, en todos sus coeficientes, tiene una bajada acumulada del 22%; en licencia urbanística, una disminución del 10,25%; se contempla la reducción del IBI en un 1%, de acuerdo a propuestas del Consejo del Movimiento Ciudadano, y se facilitará el pago de los asimilados fuera de ordenación, con una liquidación de su tasa de forma progresiva, comenzando con un 25% al inicio y a la finalización de todos los procedimientos al pago total, con fraccionamiento del mismo.

Asimismo, se recogen "reducciones en la presión fiscal acumulada desde 2019 que se reflejan en un 20% menos para la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores; un 10,24% menos en la tasa de licencia urbanística; un 50% en la de entrada de vehículos a los polígonos industriales; un 20% en el caso de la tasa de comercio ambulante, y el 20% menos en la tasa de instalación de kioscos".

También, afirmó que se pagará un 13,93% menos en el IBI rústico, después de que "Córdoba estaba en los tramos más altos a nivel nacional en este impuesto"; en el caso de plusvalía, se mantiene la bonificación del 95% en transmisiones 'mortis causa', y el sello de coches y motocicletas "desde 2019 ha experimentado una bajada del 13,21%", recordó, entre otros aspectos.

LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha manifestado que "no se sabe el regalo fiscal, por informes que recogen 1,4 millones y otros 1,2 millones", y ya precisó que "estas ordenanzas están incompletas" al no recoger la subida del agua, con 5,5 millones, y la de la basura, con 10,3 millones.

Remarcó que no están de acuerdo con este expediente, porque "reduce la capacidad de gasto del Consistorio", cuando "hay muchas necesidades en esta ciudad"; porque "afecta a la capacidad recaudatoria" y "no hay progresividad prácticamente", a la vez que afeó al gobierno local que "no tiene una política fiscal, sino ocurrencias, con un modelo de favorecer a los poderosos y a los grupos de presión para los que son débiles", algo que "están demostrando con esta política y con otras muchas", mientras que "están siendo duros y fuertes con la política fiscal que se le aplica al ciudadano de pie", censuró.

Por su parte, la viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, ha asegurado que "la bajada de impuestos afecta a una minoría, pero no a la gran mayoría social de la ciudadanía cordobesa", de modo que "la propuesta del PP de aplicar bajada lineal de impuestos y tasas, aunque a priori puede sonar atractiva, tiene que hacer reflexionar qué coste tiene", dado que "lejos de beneficiar a la mayoría, la realidad es que tiene efectos negativos en la capacidad del Ayuntamiento para tener ingresos, financiar y dar cobertura de calidad y eficiente a servicios públicos", ya subrayó.

Igualmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que "se consuma la enésima estafa del PP a la ciudad", porque "no se han bajado impuestos", y ya advirtió de que en esta materia "este mandato está siendo de vergüenza, con mayoría absoluta, sin escuchar a la oposición", a lo que ha añadido que "los cordobeses pagan mucho más por unos servicios peores y no se repercute en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores".

OTROS PUNTOS

También, se ha aprobado de modo inicial el proyecto de modificación de la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y el bienestar animal, con el voto favorable del PP y en contra de la oposición.

Igualmente, ha salido adelante la Declaración de Especial Interés de Utilidad Pública de la entidad mercantil Hitachi Energy Spain, con el objeto de "obtener una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras" ante la ampliación de su planta situada en la Avenida de la Fábrica, "al concurrir circunstancias de creación de empleo", explicó el lunes el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico.

Asimismo, ha recibido el visto bueno el inventario general de bienes y derechos del Consistorio, que integra los inventarios parciales del propio Ayuntamiento, así como el patrimonio municipal de suelo, el patrimonio de organismos autónomos y las sociedades mercantiles, con un importe total que asciende a 2.117.273.385,25 euros, y se ha acordado la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades Agenda 2030, entre otros puntos abordados.