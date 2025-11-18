El PP aprueba el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba con 595 millones, un 1,45% más, con la oposición en contra

La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, presenta los presupuestos municipales de 2026 al alcalde, José María Bellido, en el Pleno con la bancada de la oposición al fondo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes en Pleno Extraordinario con el voto en contra de la oposición --PSOE, Hacemos y Vox-- el proyecto de presupuestos 2026, que recoge en el consolidado 595,7 millones en ingresos y 594,9 millones en gastos, un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior, y que "vuelven a garantizar estabilidad, inversión y compromiso con la ciudad". Han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad de PSOE y Hacemos, con votos en contra de PP y Vox, y se han aprobado siete enmiendas del PP.

En su intervención, la edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha declarado que "mientras el Gobierno de España, dirigido por el PSOE, continúa sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin fijar la senda de gastos y sin determinar el techo, el Consistorio sí planifica, cumple y ofrece certidumbre, porque Córdoba no puede detenerse".

Según ha expuesto, "estamos ante un presupuesto sólido, técnicamente solvente, prudente en ingresos, equilibrado en gastos y diseñado para ejecutarse desde el 1 de enero de 2026", a lo que ha agregado que "mira a la ciudad con rigor y prioriza lo esencial, los servicios públicos, la protección social, la inversión, vivienda, movilidad, barrios, empleo y patrimonio".

"Este presupuesto responde a un modelo clave de la ciudad que llevamos seis años desarrollando y que hoy sigue consolidándose", ha aseverado la edil, para apostillar que "no nace de ocurrencias ni de improvisaciones, sino de un diálogo y de una escucha diaria", todo ello para "un modelo robusto, con la séptima bajada fiscal", para "una Córdoba habitable y sostenible, con el anillo verde, la reforestación urbana, sombras, zonas verdes y adaptación al calor".

Igualmente, ha defendido "la Córdoba accesible y conectada, con más transporte público, actuaciones en barrios, accesibilidad universal y mejor movilidad", así como "una Córdoba patrimonial que genera vida"; "una Córdoba innovadora y moderna, con fomento de digitalización, el apoyo al talento joven, el emprendimiento y nuevas oportunidades económicas"; "una Córdoba industrial y productiva, con más suelo industrial, apoyo al comercio y refuerzo del tejido empresarial", y "una Córdoba cultural y deportiva, con programación estable, equipamientos nuevos, actividades de barrio y eventos de ciudad".

LAS CIFRAS

El presupuesto del Ayuntamiento alcanza 444,2 millones, 0,21% más que en 2025, y la inversión prevista es de 30,3 millones, a los que se añadirán los 12 millones de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Para financiar inversiones, contempla la solicitud de préstamos bancarios por 22 millones, una decisión que "se adopta por la excelente salud financiera del Ayuntamiento, que en 2025 afrontó por primera vez en muchos años con fondos propios la mayor parte de inversiones y destinó 37,2 millones de euros a la amortización extraordinaria de deuda, dejando el porcentaje de endeudamiento en un 51,7%, el dato más bajo de los últimos años, que permite aumentar el gasto y transferencias", avanzó Torrent en la presentación.

En concreto, aumenta en 9,6 millones el capítulo 1 en su globalidad de personal del Ayuntamiento, llegando a 133 millones, después de que desde 2019 se ha nombrado a 1.274 nuevos empleados municipales frente a 401 bajas, lo que supone un saldo positivo de 873 personas.

En relación a la Gerencia de Urbanismo, se destinan 13,2 millones de su presupuesto a inversiones, con el impulso de proyectos que finalizarán en 2026, como la primera fase del convento de Santa Clara, la rehabilitación de Regina o el nuevo acceso a Caballerizas y su futura sala museística, a lo que se añaden proyectos "largamente esperados", como el nuevo acceso al Polígono de Las Quemadas, la mejora del recinto ferial del Arenal y la reforma de la plaza de Olivos Borrachos, junto a la reforma de Gran Vía Parque y la avenida de las Ollerías.

Mientras, el Imdeec aumenta su presupuesto un 13,3%, con 6,9 millones, donde 3,5 millones de euros irán para ayudas al sector, "cuidando de las empresas y el impulso de proyectos estratégicos, como la segunda fase de Córdoba Biotech". En Infraestructuras, la inversión alcanza 5,6 millones, 3,1% más que en 2025 y se añaden 8,2 millones adicionales que corresponden a los dos proyectos europeos IDAE, para renovación del alumbrado público.

En Servicios Sociales, la ayuda al alquiler cuenta con 1,5 millones; el Itinerario de Empleabilidad, 1,3 millones, y el Programa de Infancia y Familia, 1,08 millones, además del millón de euros al fomento de la natalidad con el cheque bebé y aportación municipal de 3,6 millones para dependencia y nuevos programas para mayores.

En Seguridad, el total del área pasa de 38 a 43 millones, con 1,4 millones en inversiones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. También resaltan las crecientes transferencias corrientes a las empresas municipales, para renovación de flotas, el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir y la mejora de instalaciones deportivas, entre otras actuaciones.

En Participación Ciudadana, el presupuesto prevé incremento de hasta el 12,67%. En Vimcorsa se destinan 12,4 millones a la promoción de 948 nuevas viviendas de protección oficial para los próximos años. Y en Cultura, el IMAE contará con 6,9 millones destinados a mejora de teatros.

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha rechazado el proyecto con la enmienda a la totalidad al considerar que "las cuentas compran voluntades y dejan atrás los servicios públicos y la asistencia social".

Según ha indicado, "el presupuesto pierde capacidad de gasto y continuista, que reduce el volumen de gasto, puesto que un aumento del 0,21% del presupuesto del Ayuntamiento y del 1,45% del consolidado está muy por debajo del aumento previsto de retribuciones, fijado entre 2 y 2,5%, y el IPC para 2026 en torno al 2%".

Además, ha señalado que la ejecución presupuestaria de este ejercicio es "muy pobre, con el 56% en inversiones y el 62% en gastos", de ahí que haya criticado "el escaso esfuerzo inversor previsto para 2026, que se refleja con una disminución del 14,24% en el capítulo de inversiones reales, 13,5 millones de euros, y una disminución del 21,12% en las transferencias de capital, 16,8 millones de euros en el presupuesto del Ayuntamiento".

Hurtado también ha reprochado "el reparto injusto del gasto por delegaciones", que ha tildado de "insultante" y "antisocial", al tiempo que ha incidido "en el cuantioso aumento de las subvenciones a dedo mientras congelan las ayudas sociales", ha advertido.

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha declarado que el proyecto "no constata una mejora a la mayoría social", porque "tienen todo bien atado para la debilidad de los servicios públicos, para externalizar, privatizar y, en síntesis, que el Ayuntamiento cada vez pueda hacer menos y tenga más acuerdo público-privado, dejando los servicios y empresas públicas cada vez más débiles y con menos capacidad de poder servir".

En opinión del edil, "es un presupuesto marca PP, que no atiende a la prioridad de la mayoría social de esta ciudad", así como con "la soberbia que trasladan las políticas con la mayoría absoluta", y con "la indolencia y no tener ningún reparo en despilfarrar dinero y no apuntalar derechos".

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que "el PP mantiene las mismas políticas que desgraciadamente ha tenido la ciudad con gobiernos de IU y PSOE", al tiempo que ha afirmado que "deberían avergonzarse de lo que gastan, porque realmente a los cordobeses todo nos cuesta cada vez más y luce cada vez menos", y ha afeado que "las inversiones ingentes jamás se ejecutan en el año en el que se presupuestan". A su juicio, "es un presupuesto que en nada responde a las necesidades reales y poco soluciona problemas de la calle".