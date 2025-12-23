El PP aprueba el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba con 595 millones, un 1,45% más, con la oposición en contra

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, conversa con el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, quien se ha despedido de los concejales al ser su última sesión. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes en Pleno Extraordinario de modo definitivo con el voto en contra de la oposición --PSOE, Hacemos y Vox-- el proyecto de presupuestos 2026, que recoge en el consolidado 595,7 millones en ingresos y 594,9 millones en gastos, un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior, y que "vuelven a garantizar estabilidad, inversión y compromiso con la ciudad". Todas las alegaciones han sido inadmitidas o desestimadas "porque ninguna se ajusta a la Ley de Haciendas Locales".

En su intervención en el último Pleno del secretario, Valeriano Lavela, la edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha destacado que "el presupuesto no sólo cumple todos los requisitos legales, sino que marca con claridad el camino de la Córdoba que queremos seguir construyendo, una ciudad más viva, moderna, igualitaria y más sostenible", con "más de 70 millones de euros en inversiones reales y refuerzan de forma extraordinaria las políticas sociales, económicas y de desarrollo integral de la ciudad".

Según ha remarcado, "el presupuesto refleja tres principios esenciales: La estabilidad financiera, porque Córdoba mantiene una situación saneada, solvente, sin tensiones de tesorería y con capacidad real de inversión; una ambición transformadora, porque es un presupuesto que mira hacia adelante, que impulsa proyectos de transformación urbana y que entiende las necesidades de la ciudad, y un compromiso social firme, que es la protección a las familias, a la atención social, a los programas comunitarios, que vuelven a ser un pilar fundamental".

Al hilo, ha aseverado que "el bloque social de este presupuesto alcanza niveles históricos, con refuerzo de programas de emergencia y atención familiar, apoyo a mayores dependientes, convenios con entidades sociales, programas de infancia, juventud e inclusión". "Este presupuesto protege a quienes más lo necesitan", ha subrayado, para remarcar que "es una prioridad estratégica la vivienda" y "la cultura y el deporte son herramientas de desarrollo personal y colectivo", entre otros aspectos ensalzados.

LAS CIFRAS

El presupuesto del Ayuntamiento alcanza 444,2 millones, 0,21% más que en 2025, y la inversión prevista es de 30,3 millones, a los que se añadirán los 12 millones de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Para financiar inversiones, contempla la solicitud de préstamos bancarios por 22 millones, una decisión que "se adopta por la excelente salud financiera del Ayuntamiento, que en 2025 afrontó por primera vez en muchos años con fondos propios la mayor parte de inversiones y destinó 37,2 millones de euros a la amortización extraordinaria de deuda, dejando el porcentaje de endeudamiento en un 51,7%, el dato más bajo de los últimos años, que permite aumentar el gasto y transferencias", avanzó Torrent en la presentación.

En concreto, aumenta en 9,6 millones el capítulo 1 en su globalidad de personal del Ayuntamiento, llegando a 133 millones, después de que desde 2019 se ha nombrado a 1.274 nuevos empleados municipales frente a 401 bajas, lo que supone un saldo positivo de 873 personas.

En relación a la Gerencia de Urbanismo, se destinan 13,2 millones de su presupuesto a inversiones, con el impulso de proyectos que finalizarán en 2026, como la primera fase del convento de Santa Clara, la rehabilitación de Regina o el nuevo acceso a Caballerizas y su futura sala museística, a lo que se añaden proyectos "largamente esperados", como el nuevo acceso al Polígono de Las Quemadas, la mejora del recinto ferial del Arenal y la reforma de la plaza de Olivos Borrachos, junto a la reforma de Gran Vía Parque y la avenida de las Ollerías.

Mientras, el Imdeec aumenta su presupuesto un 13,3%, con 6,9 millones, donde 3,5 millones de euros irán para ayudas al sector, "cuidando de las empresas y el impulso de proyectos estratégicos, como la segunda fase de Córdoba Biotech". En Infraestructuras, la inversión alcanza 5,6 millones, 3,1% más que en 2025 y se añaden 8,2 millones adicionales que corresponden a los dos proyectos europeos IDAE, para renovación del alumbrado público.

En Servicios Sociales, la ayuda al alquiler cuenta con 1,5 millones; el Itinerario de Empleabilidad, 1,3 millones, y el Programa de Infancia y Familia, 1,08 millones, además del millón de euros al fomento de la natalidad con el cheque bebé y aportación municipal de 3,6 millones para dependencia y nuevos programas para mayores.

En Seguridad, el total del área pasa de 38 a 43 millones, con 1,4 millones en inversiones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. También resaltan las crecientes transferencias corrientes a las empresas municipales, para renovación de flotas, el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir y la mejora de instalaciones deportivas, entre otras actuaciones.

En Participación Ciudadana, el presupuesto prevé incremento de hasta el 12,67%. En Vimcorsa se destinan 12,4 millones a la promoción de 948 nuevas viviendas de protección oficial para los próximos años. Y en Cultura, el IMAE contará con 6,9 millones destinados a mejora de teatros.

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha lamentado las contestaciones a las alegaciones, "sin dar ningún tipo de explicaciones"; ha avisado de que "no hay ningún organismo autónomo ni ninguna empresa que tenga plan plurianual", cuando "eso no es lo que establece la ley", al "igual que pasa con el plan estratégico de subvenciones"; al tiempo que ha acusado al gobierno local de "incumplir el reglamento de juntas municipales de distrito".

Asimismo, ha manifestado que "es un presupuesto congelado", donde "meten cinco millones de euros más para subvenciones a dedo", mientras que "las subvenciones sociales, las de emergencia social, ayuda al alquiler y ayuda a rehabilitación, congeladas", ha censurado, para remarcar que "aumentan los gastos 15 millones de euros bajando las inversiones y el capítulo de amortización y gasto de intereses", añadiendo que "recortan las inversiones reales".

En palabras de Hurtado, "es un presupuesto simplista, contraproducente y de crisis", a la vez que ha defendido "el presupuesto alternativo socialista", con los objetivos fundamentales de la vivienda, donde "se dupliquen las ayuda al alquiler y rehabilitación y hacer un plan en el casco histórico"; la limpieza, que tiene que ser "una prioridad", porque "Sadeco no puede estar con penuria de falta de medios materiales y humanos".

Igualmente, ha citado al transporte, "no solamente con más autobuses y más medios humanos, sino que es necesario mejorar sustancialmente la gestión de Aucorsa", y los servicios sociales y dependencia, ante "una enorme carencia de medios", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha declarado que "hablan de una serie de bondades que no se encuentran al final en las cuentas", que "vienen influenciadas por el techo de gasto, que se ha modificado, porque las ordenanzas fiscales reducen en casi dos millones de euros la posibilidad de atender y mejorar las condiciones de vida de los cordobeses".

Al hilo, ha reprochado "las reducciones" en las cuentas de Igualdad, en Mayores y en Servicios Sociales, que "no se hable del escudo social" y que "hay una deuda con el Distrito Sur, porque el Pabellón de la Juventud sigue sin licitar", entre otros aspectos que ha expuesto.

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha declarado que "al final las inversiones no se ejecutan y la ciudad está objetivamente cada día más dejada y abandonada", advirtiendo de que "el presupuesto es en un 90-95% exactamente igual que el que heredó, es el sexto presupuesto del PP donde, como siempre, no cambian nada y mantienen lo mismo que tenía el PSOE". "El presupuesto no merece la pena ni ser enmendado, porque no habría suficientes enmiendas para arreglarlo", ha dicho.