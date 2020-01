PP-A apuesta por dialogar sobre pin parental y cree que muchas familias lo reclaman ante "radicalización" de Sánchez

Publicado 20/01/2020 12:54:18 CET

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha considerado este lunes que el asunto del pin parental debe ser objeto de diálogo, como está apostando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, y ha considerado que muchas familias están abogando por que se ponga en marcha esta medida debido a la "radicalización" y el interés por "ideologizarlo absolutamente todo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Loles López, ha considerado que este debate ha surgido porque el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando medidas con las que pretende "ideologizarlo todo", ya sea la justicia o la educación. "Está adoptando una postura de dividir a la sociedad y de radicalizar cuestiones que son esenciales y de Estado", según Loles López, quien ha mostrado su preocupación por que el Gobierno central vaya en contra de la educación concertada y por que al frente del Ministerio de Educación haya una persona que "dice que los hijos no son de sus padres".

Ha insistido en que desde el Gobierno de Sánchez se está adoptando una política "tan radical" en muchos temas que ha llevado a que algunas familias "aboguen ahora y se planteen el pin parental".

Loles Lópes, que ha querido dejar claro el máximo respeto y confianza en el profesorado, ha señalado que las familias "tienen miedo al ordeno y mando y a la imposición radical que está poniendo Sánchez en cada una de sus decisiones".

Tras apuntar que antes ya existían en los colegios las actividades complementarias que se verían afectadas por el pin parental, Loles lópez ha agregado que la cuestión ahora es "que la imposición, la ideologización y la radicalización" que está llevando a cabo Sánchez han provocado que haya familias que se estén planteando hasta dónde pretende el Gobierno "interferir en sus hijos".

Ha señalado que desde el Gobierno de España hay que abogar "por la libertad y no por la imposición" y hay que "velar por la igualdad y no por la radicalización". Ha insistido en que el "ataque" a la enseñanza concertada o escuchar a "una ministra decir que los hijos no son de sus padres ha alarmado a muchas familias" en este país.

"Hay mucha gente que está temiendo por la igualdad y por la libertad y eso es lo que ha promovido lo que estamos escuchando del pin parental", ha apuntado la dirigente popular.