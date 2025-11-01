PP en Ayuntamiento de Jaén cree "buenos" los presupuestos de Junta por "relevancia" de partidas para sanidad o vivienda

Archivo - Jaén.- El PP pide "reforzar la apuesta por el comercio tradicional" ante el anuncio de un nuevo parque comercial - PP - Archivo

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha calificado de buenos los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026 para la capital por la relevancia de las inversiones finalistas. El portavoz 'popular', Agustín González, ha argumentado que las partidas consignadas proyectan a la ciudad hacia el futuro en sanidad, empleo, cultura y vivienda, entre otras materias.

En una nota, González ha resaltado que las inversiones aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno para 2026 "revelan la apuesta del presidente autonómico por la capital", a la que destina casi 15 millones de euros para la ciudad sanitaria, diez millones para el tranvía, 3,9 millones para el museo Ibero y 4,2 millones para la rehabilitación de viviendas en Las Protegidas y el Polígono del Valle, ha precisado.

"Además de la ingente inversión de carácter provincial en las materias educativa, sanitaria, asistencial y laboral, que redunda en la capital", ha dicho, el presupuesto incluye una partida de 2,2 millones para el nuevo edificio de IES Santa Teresa, "una demanda histórica desatendida por el PSOE y asumida por Juanma Moreno", ha precisado el portavoz, que también alude a las inversiones para el centro de recuperación de especies amenazadas de Quiebrajano y el conservatorio superior de danza.

Ha incidido en que "el respaldo del Gobierno andaluz a la capital es una constante desde que Juanma Moreno accedió a la presidencia autonómica" y ha citado como ejemplos la inversión para el tranvía, la apertura del centro de salud de La Alameda, la puesta en funcionamiento de la balsa de Cadimo, la construcción del conservatorio superior de música, el desarrollo el Banco Digital y la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Jaén.

"Las inversiones de la Junta contrastan con las falta de partidas presupuestarias del Gobierno central para ejecutar proyectos en Jaén", ha dicho el portavoz 'popular'.

En este sentido, ha hecho hincapié "en el retraso en la construcción de la comisaría de la Policía Nacional y en el deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias y de las autovías, así como en el déficit de policías nacionales y guardias civiles". "En conjunto la situación evidencia --aclara-- la marginación de Pedro Sánchez a la capital".