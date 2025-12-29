PP en el Ayuntamiento de Jaén tacha de "chapuza" que el pleno para aprobar el presupuesto siga sin convocarse

Fachada del Ayuntamiento de Jaén - PP

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha tachado de "chapuza", de "improvisación" y de "absoluta falta de seriedad" por parte del gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) que el pleno para la aprobación definitiva del presupuesto siga sin convocarse, lo que "vuelve a dejar en evidencia su incapacidad para gestionar".

Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, Agustín González, que ha indicado que hace dos semanas llegó el informe del Ministerio de Hacienda y fue desfavorable. A partir de ahí, PSOE y Jaén Merece Más anunciaron que corregirían esos errores y que convocarían un pleno extraordinario el 30 de diciembre para su aprobación definitiva, confiando en que el nuevo informe sería favorable.

Sin embargo, González ha denunciado que un día antes del supuesto pleno, el informe "no ha llegado, no se sabe si será positivo o negativo y, lo que es más grave, no se ha convocado el pleno, pese a que desde el Gobierno aseguran, cuando se les pregunta, que sí habrá sesión plenaria, incluso llegando a insinuar que podría convocarse el mismo día 30 para celebrarse ese mismo día".

Para el portavoz popular, esta situación refleja "un caos absoluto" dentro del Ayuntamiento, donde "nadie sabe nada, ni siquiera los propios concejales del equipo de gobierno", lo que demuestra "una preocupante falta de control, de planificación y de respeto institucional".

A todo ello, le ha sumado "el desprecio absoluto" al trabajo de la oposición. González ha recordado que el PP presentó 33 alegaciones y reclamaciones al presupuesto de 2026, fruto del análisis técnico del documento y del proceso de escucha con colectivos y asociaciones vecinales, alegaciones que "ni siquiera han sido contestadas por el equipo de gobierno, evidenciando su nula voluntad de diálogo y consenso".

Además, el Grupo Popular ha solicitado por escrito y de manera urgente al equipo de gobierno que facilite el informe de Hacienda con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración del pleno, al considerar que cualquier otra fórmula "impide un análisis mínimamente riguroso del documento y supone una forma de dificultar deliberadamente la labor de la oposición".

Finalmente, el portavoz popular ha afirmado que "si así gestionan el documento más importante del Ayuntamiento, no sorprende en absoluto el estado en el que se encuentra la ciudad de Jaén".