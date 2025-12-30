PP celebra que Úbeda (Jaén) vaya a contar con un conservatorio "a la altura de la ciudad"

Gonzalo Marín, Gabriel Perales, Tomás Fuentes y Manuel Orcera ante la puerta donde se ubicará el Conservatorio de Úbeda - PP

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El PP ha celebrado que Úbeda (Jaén) vaya a contar con un conservatorio profesional de música "a la altura de la ciudad y de su patrimonio" gracias al "compromiso firme" del Gobierno andaluz, que "vuelve a cumplir con hechos".

El PP ha subrayado que con la licitación de las obras del nuevo Conservatorio Profesional de Música (CPM) María de Molina por casi seis millones de euros, la Junta de Andalucía "pone fin a décadas de dispersión en tres edificios y promesas incumplidas", demostrando que "para el Gobierno andaluz lo primero son las personas y no las siglas".

Así lo han subrayado este martes el presidente del PP de Úbeda, Tomás Fuentes, y el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Jaén, Gabriel Perales, quienes han señalado que el nuevo conservatorio cumple con una "reivindicación histórica" que "por fin ve la luz tras años de espera".

"Hablamos de una obra que beneficiará directamente a más de 700 alumnos cada año. Es un compromiso histórico que se hace realidad", ha dicho Fuentes, al tiempo que se ha referido otras actuaciones en la ciudad, como la rehabilitación de los juzgados.

El dirigente popular se ha referdo también a la gestión del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Úbeda. "Mientras la Junta licita y construye, el equipo de gobierno socialista es incapaz de ejecutar su presupuesto; llevan once años mintiendo con el Mercado de Abastos a los comerciantes y a todos los ubetenses mientras Juanma Moreno trae realidades".

Por su parte, Gabriel Perales, ha destacado la importancia emocional y educativa de esta inversión. "Sabemos lo que supone el trasiego entre edificios y los problemas de organización que conlleva. Esta sede unificada, con más de 3.500 metros cuadrados, aulas individualizadas y eficiencia energética, supone un salto de calidad para la enseñanza musical", ha afirmado Perales.

Para los populares, esta actuación integrada en el Plan de Infraestructuras Educativas, no es un hecho aislado, sino que se suma a otras realidades como el Conservatorio Superior de Jaén.

El proyecto, con 24 meses de plazo de ejecución, rehabilitará el Palacio de los Torrente y la casa solariega de la calle Cervantes, respetando su valor patrimonial, pero dotándolos de aulas individualizadas y tecnología moderna.