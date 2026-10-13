El PP ciñe la decisión del TS sobre la 'ley de nietos' a la "instrucción de la hermana de Puente que vulnera" la norma

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La sesión de control se centra en la política económica, la gestión de fondos e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha remarcado este martes quienes "no van a votar" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre tras la resolución del Tribunal Supremo (TS) en torno a la conocida como 'ley de nietos' son "aquellos a quienes se les ha regularizado conforme a una instrucción hecha por la hermana de Óscar Puente --el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible--, que vulnera y supera con mucho lo que regulaba la ley".

Así lo ha señalado el vicesecretario 'popular' en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo rechazara este pasado lunes el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos', y señalase que no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

Tras esta decisión, Juan Bravo ha querido aclarar que "los nietos de los exiliados van a votar" en dichos comicios, y quienes "no van a votar son aquellos que se han amparado en este proceso" derivado de dicha instrucción de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, tras lo que ha defendido que el Tribunal Supremo ha optado por pedir "todas las garantías" en este proceso.

El dirigente del PP se ha preguntado si lo que impulsaba el Gobierno con esa iniciativa era "ingeniería electoral", y por eso ahora el presidente Pedro Sánchez "tiene esta angustia, esta ansiedad" tras la resolución del TS. "No sé, la reflexión cuanto menos está ahí", ha añadido.

PROPUESTA DE NUEVA SUBIDA DEL SMI

Por otro lado, a Juan Bravo le han preguntado por la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de encargar a la comisión que asesora al Gobierno sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que haga su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de este mes o principios de noviembre, como tope máximo.

El representante del PP ha subrayado que en su partido entienden que "todo" lo que tiene que ver con el SMI "debe ser un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, que ponderen y valoren cuál es el máximo al que se puede llevar".

Frente a ello, Bravo ha criticado que Yolanda Díaz "lo utiliza siempre como un instrumento electoral, y buscando su propio protagonismo", tras lo que ha defendido que la "aspiración" que debería tener un país como España es que no hubiese que "hablar del salario mínimo" porque éste fuera "un salario súper superado, porque nuestra economía fuera productiva" y "competitiva".

"Y si hoy el sueldo medio en España ronda los 30.000 euros, debemos aspirar a que, dentro de dos legislaturas, como plantea (Alberto Núñez) Feijóo --el presidente del PP--, estemos en 50.000 euros", ha comentado el vicesecretario 'popular' de Hacienda, que ha justificado que así "sería más fácil" afrontar los costes de "la cesta de la compra" o de la vivienda.

Ha remarcado que "ese es el objetivo al que tenemos que aspirar", así como ha defendido que el salario mínimo "debería ser algo residual", y que sus subidas "fueran mucho más fáciles porque afectasen a muy poquita gente". Y, en ese punto, ha lamentado que "cada vez afecta a más gente" el SMI, y en España "falta productividad y competitividad".

Finalmente, Juan Bravo ha remarcado que "el Banco de España viene dando desde hace mucho tiempo las recetas" que habría que seguir para ganar en competitividad, y que pasan por la "innovación, tecnología, formación", y por "vincular el mercado laboral con el desempleo", según ha zanjado.