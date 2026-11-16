PP se compromete a desbloquear las infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia de Jaén

Reunión del PP con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA) y de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena - PP

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 del PP de Jaén al Congreso de los Diputados, Luis Mariano Camacho, ha reafirmado el compromiso de su formación para desbloquear las infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia de Jaén.

Lo ha hecho durante un encuentro en Mengíbar (Jaén) con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA) y de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, donde ha analizado las necesidades del sector y ha defendido una política hídrica "seria, planificada y útil para el campo".

Durante la reunión, Camacho ha criticado la gestión del Ejecutivo central, al que ha acusado de "negar durante años" el agua que necesitan los agricultores jiennenses. "No podemos seguir condenando a nuestros agricultores a depender exclusivamente de la lluvia mientras el Gobierno de Sánchez bloquea infraestructuras imprescindibles para aprovechar el agua disponible y generar nuevas oportunidades para el campo jiennense", ha aseverado.

En este sentido, el candidato popular ha destacado que el programa de su partido contempla un Pacto Nacional del Agua dotado con 40.000 millones de euros en inversiones hasta el año 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar nuevos recursos hídricos, modernizar los regadíos, mejorar embalses y conducciones, así como reforzar la capacidad de respuesta frente a los periodos de sequía.

Camacho ha lamentado que, a pesar de la grave sequía que ha afectado a la provincia en los últimos años, el PSOE "no ha sido capaz de poner en marcha las infraestructuras hidráulicas que Jaén necesita para garantizar el futuro de su agricultura".

A este respecto, ha aludido a diversos proyectos que se encuentran pendientes en el territorio, como la presa de la Cerrada de la Puerta. Asimismo, ha hecho referencia a las canalizaciones de la presa de Siles, que impiden a los agricultores de la Sierra de Segura aprovechar este recurso, y a la balsa del Cadimo, la cual fue construida hace años pero continúa sin prestar servicio a los regantes del entorno de Jaén.

"Detrás de cada obra que no se ejecuta hay familias, explotaciones agrarias, jornales y pueblos que pierden oportunidades", ha dicho el candidato, quien ha contrapuesto esta situación con la gestión de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.

Según ha defendido, el Gobierno autonómico ha destinado más de 200 millones de euros en ayudas, regadíos y actuaciones de abastecimiento en la comunidad. "El agua no es una reivindicación política, es empleo, riqueza y futuro para Jaén", ha concluido.