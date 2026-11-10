El PP se compromete desde Granada a proteger a las mujeres con más medios policiales y justicia especializada - PP GRANADA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Granada ha destacado este martes su compromiso de reforzar la seguridad y la protección de las mujeres mediante más medios policiales, una justicia especializada y sistemas de vigilancia fiables para las víctimas de violencia de género, tal y como recoge el programa electoral presentado por Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional.

Así lo han trasladado el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, y el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, durante un encuentro con mujeres celebrado en Churriana de la Vega, en el que también han participado la candidata y portavoz de campaña, María Merinda Sádaba; la candidata al Senado, Eva Martín; y el alcalde del municipio, Antonio Narváez.

Rodríguez ha subrayado que el programa de Feijóo contempla medidas concretas para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos de control de las órdenes de alejamiento, reforzar las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y mejorar la valoración del riesgo y los planes individuales de seguridad de las víctimas y sus hijos.

Asimismo, ha destacado la propuesta de integrar los servicios asistenciales autonómicos y municipales en el sistema VioGén, dotar de más recursos a los órganos judiciales especializados y evaluar anualmente el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"La seguridad de las mujeres no puede depender de que una pulsera funcione o falle, ni de que las administraciones sean capaces de coordinarse. Estamos hablando de proteger vidas y de garantizar que ninguna mujer se sienta sola cuando más necesita la ayuda de las instituciones", ha señalado Francis Rodríguez.

El presidente provincial ha defendido que los próximos cuatro años deben representar una nueva etapa en las políticas de igualdad, con medidas que respondan a los problemas reales de las mujeres y permitan recuperar la confianza en los mecanismos públicos de protección.

"Tenemos por delante cuatro años para cambiar las cosas. Feijóo ha presentado hoy un programa que pone el acento en lo importante: proteger a las mujeres, garantizar sus derechos y eliminar los obstáculos que todavía limitan sus oportunidades. La igualdad se defiende con decisiones, con recursos y con resultados", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que la igualdad debe traducirse en mayores oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de su vida con políticas que favorezcan su desarrollo profesional, la conciliación familiar y laboral y la libertad para emprender o formar una familia con medidas que incluye el programa del PP como la flexibilización de horarios laborales, la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años al finalizar la legislatura y nuevos incentivos para facilitar la conciliación y el mantenimiento del empleo.

SAAVEDRA RECLAMA COHERENCIA Y RESPONSABILIDAD

Por su parte, el cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha señalado que la legislatura del PSOE ha estado marcada por contradicciones y errores muy graves en materia de igualdad. "No se puede presumir de ser el Gobierno más feminista mientras una de sus principales leyes, la del solo sí es sí, acabó provocando rebajas de condenas a agresores sexuales que tuvieron que ser asumidas por los tribunales".

"Tampoco podemos olvidar los problemas registrados en el sistema de pulseras telemáticas de protección a las víctimas, que pusieron de manifiesto fallos en un instrumento esencial para su seguridad. La igualdad no se demuestra con campañas ni con eslóganes, sino con responsabilidad, eficacia y protección real a las mujeres", ha señalado.

El candidato 'popular' también ha cuestionado la respuesta de los socialistas ante los casos de comportamientos machistas y las denuncias de acoso surgidas en su propio entorno. "Resulta especialmente grave que quienes han convertido la igualdad en una de sus principales banderas hayan tenido que reconocer errores en la gestión de denuncias de mujeres dentro de su propia organización", ha dicho.

Para Saavedra, las mujeres merecen respeto, protección y respuestas, no discursos que después no se corresponden con los hechos. La lucha contra la violencia y la discriminación no puede utilizarse como una bandera partidista, sino que exige coherencia, ejemplaridad y tolerancia cero, venga de donde venga cualquier conducta de ese tipo".