El PP Córdoba acusa al PSOE de "estar detrás de los principales problemas que afectan al norte de Córdoba"

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha acusado este jueves al PSOE de "bloquear las infraestructuras estratégicas que necesita el norte de la provincia, provocando que la comarca pierda oportunidades de desarrollo, empleo y fijación de población".

Según ha expuesto la senadora en una nota, "mientras los dirigentes socialistas destacan contratos de mantenimiento de presas de su competencia como si fueran grandes inversiones, la realidad es que los proyectos fundamentales siguen sin ejecutarse".

"La conversión de la N-432 en autovía, esencial para la seguridad vial y la competitividad económica de la comarca, está descartada por el PSOE y tampoco llegan las mejoras de seguridad prometidas por la falta de compromiso del Gobierno de España", ha lamentado.

Además, ha recordado como "el PSOE bloquea a la Junta de Andalucía la conexión entre La Colada y Sierra Boyera y se niega a ejecutar la conexión con Puente Nuevo, obras imprescindibles para garantizar el abastecimiento de agua a miles de vecinos y evitar crisis hídricas como las que ya ha sufrido la comarca".

"A esto se suma la falta de capacidad eléctrica que limita la llegada de empresas y proyectos industriales, frena la creación de empleo y agrava la despoblación del norte de Córdoba", ha aseverado.

Desde el PP de Córdoba van a seguir reclamando al PSOE que "deje de vender como grandes inversiones lo que son actuaciones ordinarias de mantenimiento, y se comprometa de manera real con el futuro de la comarca", ha manifestado Casanueva, para subrayar que "el norte de Córdoba no necesita propaganda ni titulares, sino soluciones efectivas que garanticen desarrollo, empleo y bienestar para sus vecinos".