El PP de Córdoba asegura que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "apuesta por la mujer en el mundo rural"

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha asegurado este jueves en el acto 'Mujer Rural. Sembrando futuro, liderando el desarrollo de Córdoba', desarrollado por el PP cordobés en Fuente Obejuna con el objetivo de dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito rural, y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) "apuesta por la mujer en el mundo rural".

Según ha indicado el PP en una nota, para Cabello, "la provincia de Córdoba avanza cuando las mujeres avanzan", motivo por el que el Partido Popular pone a la mujer "en el centro de todo, porque son motor de vida, desarrollo económico y social de nuestra tierra".

Así, la secretaria general ha valorado el Estatuto de las Mujeres Rurales y de Mar, "una ley pionera impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, que fue aprobado el pasado mes de noviembre únicamente con los votos del Partido Popular de Andalucía, los únicos realmente comprometidos con que las mujeres".

Dicha documento, ha añadido, cuenta "con medidas, plazos e indicadores que aceleren la empleabilidad y el emprendimiento de la mujer en estas parcelas del sector primario". "Es una herramienta útil para seguir avanzando en los derechos de las mujeres en el ámbito rural", ha dicho Cabello.

"El Estatuto es una idea de las mujeres rurales y una promesa electoral del Partido Popular; es un agradecimiento al trabajo y esfuerzo de las mujeres que hoy son protagonistas en Andalucía y para las que vendrán detrás", ha asegurado Cabello, quien ha agregado que "supone una gran oportunidad para seguir avanzando en los derechos de la mujer rural".

Este nuevo marco normativo es "fundamental porque introduce un órgano clave de participación y propuesta como es la Mesa de las Mujeres Rurales y del Mar; aboga por la visibilidad en los datos, incidiendo en incorporar la perspectiva de género en los indicadores, persigue la presencia equilibrada entre sexos tanto en los Grupos de Desarrollo Rural como en los de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola; lucha por que los derechos económicos y las medidas de conciliación vayan de la mano y persigue que las mujeres tengan prioridad en programas y ayudas del sector económico", ha argumentado la popular.

"El compromiso del Partido Popular de Andalucía es claro, más empleo femenino, más emprendimiento y más futuro en cada municipio", ha asegurado la secretaria general del PP cordobés, que también ha insistido en "la necesidad de una participación femenina real, más visibilidad, conciliación y empleo y conseguir hacer más atractivos muchos oficios en el medio rural", pues "la mujer es un actor principal en el relevo generacional dentro del sector primario", ha remarcado.

Asimismo, Cabello ha puesto en valor distintas iniciativas que el Gobierno de Juanma Moreno tiene en marcha dirigidas a la mujer, como el Programa 'Preparadas' para la formación de mujeres en más de medio millar de municipios, sobre todo en zonas vulnerables; el Programa 'MUR' con foco en la inserción y atención de manera personalizada; las prácticas EPES con ayudas a la inserción laboral; el programa 'T-Acompañamos'; los incentivos para la contratación de mujeres con discapacidad o víctimas de violencia de género, y las ayudas con 'plus femenino' que suponen 2.000 euros extra en casos de contrato a tiempo completo y 1.000 euros a tiempo parcial.

"Para el PP de Andalucía la mujer está en el centro de todo, son el motor de vida y desarrollo de nuestros pueblos", ha comentado Araceli Cabello, quien ha concluido señalando que "las mujeres son clave en la transformación que está viviendo Andalucía y Córdoba, y siempre vamos a contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de Juanma Moreno".