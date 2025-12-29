PP Córdoba asegura que "el gobierno de Juanma Moreno es el que más ayudas da a agricultores y ganaderos"

Archivo - La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello. - PP - Archivo

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba y parlamentaria autonómica, Araceli Cabello, ha asegurado este lunes que "el gobierno de Juanma Moreno cumple con el campo andaluz y cordobés", y ha recordado que "es el ejecutivo que más ayudas ha dado a agricultores y ganaderos, y el que más ha invertido en materia de agua, bien fundamental para nuestro sector primario".

Según ha expuesto la popular en una nota, "nunca el campo andaluz ha contado con más ayudas, con más apoyo y más protección que desde que llegó Juanma Moreno a la Junta". "Frente a los voceros de Sánchez que sólo quieren frenar el crecimiento de Andalucía, aniquilar la estabilidad de nuestra tierra y manchar el esfuerzo que están haciendo todos los andaluces por avanzar y mejorar, por suerte contamos con un gobierno andaluz riguroso, comprometido con lo importante, que invierte y que ayuda a los sectores estratégicos para que Andalucía siga creciendo y brillando", ha comentado Cabello.

"Sabemos que el PSOE no va a hacer nada por ayudar a los agricultores y ganaderos andaluces y cordobeses, ya lo estamos comprobando con su gestión en el Gobierno de España", ha dicho la secretaria general, quien ha continuado que "al menos, lo que debería hacer es no mentir y no molestar".

La popular ha recordado que "Andalucía está implementando ayudas sin precedentes para los agricultores y ganaderos de esta tierra". "Ya se ha publicado la resolución provisional de ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos andaluces por 130 millones de euros", ha afirmado, para apuntar que "con esto estamos ayudando a los jóvenes agricultores y ganaderos a incorporarse a la actividad agraria y garantizar que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos en las mejores condiciones".

Además, ha indicado que "la Junta invierte 140 millones de euros para apoyar a los 48 Grupos de Desarrollo Rural andaluces en el próximo marco, que acaba en 2027, y en las cuentas de 2026 se dará apoyo a los proyectos de emprendedores de nuestro medio rural por 79,2 millones de euros". "A esto se suman los casi 54 millones de euros de las tres convocatorias de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos andaluces afectados por desastres naturales como la lengua azul, los temporales y la sequía, que benefician a más de 11.600 agricultores y ganaderos andaluces", ha valorado.

Igualmente, ha precisado que "la Consejería de Agricultura ha concedido casi 175 millones de euros en ayudas para la adquisición de nueva maquinaria con el objetivo de avanzar hacia una agricultura más sostenible e innovadora; 20 millones para la modernización de invernaderos, y 317 millones para la modernización del regadío, una apuesta sin precedentes", ha remarcado Cabello.

La parlamentaria cordobesa ha recordado que "también se han movilizado 22,5 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos andaluces ante las pérdidas derivadas de enfermedades de sanidad vegetal y animal, como el mildiu, y hay una nueva convocatoria de subvenciones para los grupos operativos de innovación dotada con 18 millones".

"PRESUPUESTO RÉCORD EN 2026"

Asimismo, Cabello ha destacado el presupuesto de la Consejería de Agricultura para 2026 con 1.971 millones de euros, "casi un 80% más desde el último presupuesto de los gobiernos socialistas". "Estamos ante la Consejería más inversora del Gobierno andaluz, con 1.519 millones en inversiones; que hace una apuesta sin precedentes por el agua, con más de 801 millones en inversiones, de los que 666 millones se destinan a obra hidráulica e hídrica y 136 millones para modernización de regadíos", ha subrayado.

En la provincia, ha agregado, "en 2026 contaremos con 160 millones de euros --17 millones más que en 2025-- para seguir apostando por el sector primario y por una gestión moderna y eficiente del agua". "De ellos, 63 millones se destinan a la ejecución de 14 proyectos EDAR en la provincia y en la digitalización de sistemas de abastecimiento, además de atender a la prevención de catástrofes, regadíos, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, agricultura sostenible, etc", ha resaltado.

"Nunca un gobierno autonómico había invertido tanto en agricultura, agua y desarrollo rural para la provincia", ha enfatizado, para manifestar que "con el PSOE no se hacían depuradoras, cobraban el canon y encima teníamos que pagar las multas de la Unión Europea". "Ahora el campo mira al futuro con determinación sabiendo que tiene un gran aliado, el gobierno de Juanma Moreno", ha ensalzado Cabello.