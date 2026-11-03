PP de Córdoba reclama una PAC fuerte: "Los agricultores y ganaderos no piden privilegios, piden rentabilidad y futuro"

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, durante un encuentro mantenido este martes en Montilla con representantes del campo. - PP CÓRDOBA

MONTILLA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, ha reclamado una Política Agraria Común (PAC) "fuerte" y con financiación suficiente para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias. "Los agricultores y ganaderos no piden privilegios, piden rentabilidad y futuro", ha defendido durante un encuentro mantenido este martes en Montilla con representantes del campo, especialmente de los sectores vitivinícola y olivarero.

La reunión ha tenido como objetivo conocer de primera mano las necesidades y dificultades de estos sectores, escuchar sus reivindicaciones y trasladar las propuestas del PP para garantizar el futuro y la rentabilidad de las explotaciones. En el encuentro también han participado la coordinadora de Agricultura del PP cordobés, Raquel López, y la candidata a la Alcaldía de Montilla, María José Tejada.

Durante su atención a los medios de comunicación, Guerra ha puesto de relieve el papel fundamental de los sectores vitivinícola y olivarero en la economía, el empleo y el desarrollo del medio rural de la provincia. No obstante, ha advertido de que el sector primario atraviesa una situación "complicada", marcada por "el incremento de los costes de producción, el exceso de burocracia y la incertidumbre sobre el futuro de la PAC".

"Necesitamos un Gobierno centrado en los agricultores y ganaderos, que escuche sus problemas y trabaje para darles soluciones", ha afirmado la candidata, que también ha reprochado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "en los últimos meses parece más pendiente de su candidatura a la FAO que de resolver los problemas del sector primario".

Guerra ha advertido de que el campo atraviesa una situación compleja debido a factores como la sequía, las plagas, la volatilidad de los mercados y el encarecimiento de insumos esenciales. Una coyuntura que, según ha señalado, requiere respuestas para que las explotaciones puedan seguir produciendo alimentos de calidad, cumplir con las exigencias normativas y competir en igualdad de condiciones tanto en los mercados europeos como internacionales.

En este contexto, ha desgranado las principales propuestas del PP en materia agraria, entre las que ha destacado la defensa de una PAC fuerte, dotada de financiación suficiente y alejada del recorte del 22% que, según ha advertido, amenaza los fondos destinados al sector. En este sentido, el PP reclama una dotación de 45.000 millones de euros y que al menos el 10% de estos recursos se destine al desarrollo rural, con el objetivo de reforzar ámbitos como la vivienda, las infraestructuras, la conectividad y los servicios públicos en los municipios.

Asimismo, ha defendido una fiscalidad adaptada a los ciclos agrarios, medidas para reducir el impacto del coste del gasóleo y los fertilizantes, así como una posición firme en Europa frente a nuevas exigencias que puedan comprometer la competitividad de las explotaciones. Además, ha incidido en la necesidad de favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario mediante incentivos, financiación y oportunidades reales de desarrollo profesional en el medio rural.

La candidata popular ha incidido, asimismo, en la necesidad de impulsar una política del agua que se anticipe a los periodos de sequía, apueste por la eficiencia y aporte certidumbre a los productores, así como de agilizar los procedimientos para responder con garantías a las emergencias fitosanitarias.

Por último, Guerra ha subrayado que "defender al campo no es defender a un sector aislado. Es defender nuestros alimentos, nuestros pueblos, nuestro empleo y nuestra capacidad para decidir qué producimos y en qué condiciones". "Los agricultores y ganaderos no piden privilegios, piden rentabilidad, reglas justas y un futuro", ha concluido.