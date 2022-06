El PP Córdoba valora la apuesta del gobierno de Juanma Moreno por "la prevención y ayuda al drogodependiente"

POSADAS (CÓRDOBA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número cuatro del PP de Córdoba al Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, ha valorado este miércoles la apuesta del gobierno de Juanma Moreno por "la prevención y ayuda al drogodependiente".

En concreto, Jurado se ha interesado por la labor que realiza en Posadas 'Dolmen', una asociación de prevención y ayuda al drogodependiente, creada en 1992 con el objetivo de contribuir en la lucha contra los problemas derivados del fenómeno de las drogodependencias, tanto a nivel de enfermedad, como familiar y social.

En este sentido, la candidata ha destacado la colaboración de la Junta de Andalucía con asociaciones como 'Dolmen', que ha contado con una ayuda de más de 52.000 euros durante estos tres años y medio de Gobierno.

Del mismo modo, ha elogiado "la gran labor que realiza este colectivo desde sus inicios, enfocada a la formación, orientación, concienciación e inserción sociolaboral como medio para abordar el problema de las drogodependencias, especialmente, y todos aquellos factores asociados en diversos sectores de la población, llegando a desarrollar programas en diferentes áreas, no sólo en el área asistencial o jurídica".

Al respecto, la candidata del PP ha recordado que "cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno andaluz nos encontramos con que, siendo las adicciones una enfermedad crónica, no estaba en la cartera de servicios de la Consejería de Salud y Familias".

En esa línea, Jurado ha incidido en que "Andalucía era la única comunidad autónoma en la que las adicciones no estaban normalizadas dentro de la Consejería de Salud y Familias, por lo que la prestación a las adicciones se estaba dando en las diputaciones provinciales a través de la Consejería de Bienestar Social.

Según ha expuesto, "esto era una anormalidad, teniendo en cuenta que el adicto tiene una patología crónica y como cualquier patología tiene que estar integrada dentro del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y, en este caso, en los equipos de salud mental".

Igualmente, ha insistido en que los pacientes "no podían estar estigmatizados fuera del sistema, porque antes el paciente tenía que hacer un doble circuito: en primer lugar, tenía que ir a la Diputación y después al médico de familia para que recetara". Además, "los médicos que trataban adicciones no tenían acceso al Diraya y, por tanto, no tenían información de la historia clínica de estos pacientes", ha precisado.

"SE MEJORARÁN LOS CENTROS"

Ante ello, la candidata popular ha asegurado que "si Juanma Moreno sigue siendo el presidente de la Junta de Andalucía, mejoraremos los centros de adicciones y la Red Pública de Atención a las Adicciones (RPAA)".

"Seguir invirtiendo en la mejora de las comunidades terapéuticas, ampliar en dos nuevas Unidades de Desintoxicación Hospitalaria en Hospitales Públicos, modificar la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas para disponer de un marco regulatorio único sanitario para las autorizaciones de todos los centros de adicciones en Andalucía, mejorar la accesibilidad de las personas atendidas en la Red Pública de Atención a las Adicciones, son algunas de nuestras propuestas en materia de adicciones", ha puntualizado.

Además, Jurado ha explicado que implementarán "el Protocolo de actuación conjunta entre el Programa de Salud Mental y el Área de Adicciones para el abordaje conjunto de la patología dual, incluyendo el pilotaje de un modelo asistencial para la atención de personas con patología dual".

Del mismo modo, "aprobaremos el IV Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, evaluando previamente el grado de eficacia del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (2016-2021)", ha expresado.