PP de Córdoba valora su trabajo por "mejorar servicios públicos, mientras a la izquierda sólo interesa movilizar votos"

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha valorado este martes el XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía celebrado el fin de semana en Sevilla y ha asegurado que "mientras a la izquierda sólo le interesa movilizar votos, en el PP seguimos trabajando para avanzar en mejores servicios públicos".

En una nota, Cabello ha destacado que "el PP de toda Andalucía ha demostrado su unión, su convencimiento y su compromiso con la región". "Defendemos el proyecto común que es Andalucía y lo estamos construyendo con los andaluces y los cordobeses en la calle, escuchando y dando respuestas", ha aseverado.

Según ha destacado, "la vía andaluza de Juanma Moreno se basa en la humildad, la moderación, la estabilidad y la gestión para construir, sin enfrentamiento y con lealtad a las instituciones y a los ciudadanos".

"El PP de Andalucía ha cerrado un congreso de unidad y de esfuerzo común proyectándose al futuro, defendiendo un andalucismo de verdad, y con un claro compromiso con Andalucía", ha asegurado la secretaria general del PP cordobés, quien ha añadido que "Andalucía ha elegido el camino del trabajo, la honestidad y la esperanza".

En este sentido, Cabello ha declarado que desde el PP seguirán "caminando junto a Andalucía con seriedad y con el corazón puesto en los andaluces y los cordobeses".

Asimismo, ha elogiado la figura de Juanma Moreno, "un presidente de consenso, que asume los desafíos de Andalucía y no se esconde, que trabaja de verdad mirando de frente a los ciudadanos, que asume todas sus responsabilidades y que no miente".

"BLOQUEAR Y FRENAR"

"Frente a esto encontramos un PSOE al que sólo le preocupa el PSOE de Sánchez y Montero, movilizar votos y utilizar a los ciudadanos para sus propios intereses", ha manifestado la popular, quien ha apuntado que "el PSOE quiere permanentemente desestabilizar nuestra tierra, bloquear, frenar su crecimiento, y para ello usan la manipulación, el bulo y la mentira para asustar a los andaluces y los cordobeses".

En su opinión, "el caso más visible es el uso de la sanidad como una herramienta política, donde sólo buscan movilizar el voto de la izquierda como la propia secretaria general del PSOE de Córdoba ha dicho abiertamente". "La realidad es que al PSOE la sanidad y las personas les da igual, sólo buscan enfangar y confundir a la población", ha incidido Cabello.

Así, ha lamentado que "el PSOE se ha instalado en la peor política, la de la crispación, la falsedad, el ataque personal y a manipulación, y se ha olvidado de defender Andalucía y a los andaluces". "No reclaman las infraestructuras que el gobierno de Sánchez tiene pendientes con nuestra tierra, ni pide una financiación justa para Andalucía, ni defiende a los autónomos, las familias, los jóvenes, pero al mismo tiempo este PSOE de María Jesús Montero cierra el cupo independentista y la financiación singular", ha afirmado.

Ante eso, ha agregado Cabello, "en el PP, el partido en el que más confían los andaluces y los cordobeses, seguiremos trabajando con seriedad y compromiso con el único objetivo de seguir mejorando la vida de los cordobeses". "Somos el partido de la gente, somos el partido de Andalucía y de Córdoba", ha dicho.