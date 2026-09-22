El PP critica "apagón ferroviario" de la provincia de Jaén y exige al Gobierno soluciones a los problemas de transporte

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular (PP) de Jaén, Elena González, ha denunciado el "abandono" y el "apagón ferroviario" que, a su juicio, sufre la provincia por parte del Gobierno de España. González ha apuntado que el Ejecutivo central "no ha hecho absolutamente nada" en los últimos años para solucionar los problemas de transporte que afectan a la población

En un comunicado, la dirigente popular ha agradecido que el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, haya incluido las demandas de Jaén en la carta dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que se reclaman las 30 grandes infraestructuras ferroviarias y de carreteras pendientes en la comunidad autónoma.

"Jaén no se ha quedado fuera de la lista", ha valorado González, quien ha incidido en que estas obras son una "deuda histórica" que el PSOE "no piensa saldar".

Entre las principales reivindicaciones en materia ferroviaria, la secretaria general ha destacado la necesidad de adaptar la línea Alcázar de San Juan-Jaén para mejorar sus prestaciones e integrarla con la red de alta velocidad, así como la integración urbana del ferrocarril tanto en Jaén como en Granada.

En lo que respecta a las carreteras, el PP de Jaén reclama la conversión en autovía de la conexión Badajoz-Córdoba-Granada (la futura A-81) y la finalización de los tramos pendientes de la autovía A-32 entre los municipios jiennenses de Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura y Arroyo del Ojanco.

González ha lamentado que la provincia se encuentre "aislada por tren", obligando a los usuarios a realizar transbordos por carretera que convierten los trayectos, como el viaje a Madrid, en "un auténtico peregrinaje", a lo que se suma el "grave deterioro de la red de carreteras del Estado".

Asimismo, ha apuntado que han transcurrido dos años desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó formalmente al Ministerio de Transportes que se paliara el déficit de infraestructuras en las ocho provincias andaluzas. "Dos años después, el Gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente nada y estamos reclamando al Estado exactamente lo mismo", ha censurado.

Por último, la secretaria general de los populares jiennenses ha subrayado que estas infraestructuras son "determinantes para favorecer la competitividad y cohesionar la provincia", por lo que ha exigido "previsión y la máxima implicación por parte del Estado" para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha concluido González.