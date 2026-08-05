PP critica que el Ayuntamiento de Monachil (Granada) debe 147.000 euros a Cetursa por el bombeo de agua en Pradollano

La portavoz del PP de Monachil, Cristina Marín, ha exigido explicaciones al equipo de gobierno tras conocer el requerimiento presentado por Cetursa Sierra Nevada al Ayuntamiento por el impago de facturas del servicio de bombeo de agua para Pradollano. - PP GRANADA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Monachil (Granada), Cristina Marín, ha exigido explicaciones al equipo de gobierno socialista tras conocer el requerimiento presentado por la empresa Cetursa Sierra Nevada al Ayuntamiento por el impago de facturas relativas al servicio de bombeo de agua para el abastecimiento municipal de la urbanización de Pradollano.

En un comunicado, el PP señala que, según la información de Cetursa, la sociedad viene prestando desde hace años el servicio de bombeo de agua desde la zona del Mirlo Blanco hasta los depósitos municipales destinados al abastecimiento de Pradollano de forma efectiva y continuada en beneficio del Ayuntamiento de Monachil.

En dicho requerimiento se reclama una deuda total de 146.935,44 euros, IVA incluido, correspondiente a facturas emitidas entre los años 2021 y 2026.

"Estamos ante un asunto muy grave porque hablamos de un servicio básico y esencial como es el suministro de agua en Pradollano, competencia del Ayuntamiento de Monachil", ha señalado Marín. "Son facturas registradas, conocidas por el Ayuntamiento y pendientes de pago durante años que el equipo de gobierno del PSOE no ha abonado hasta la fecha", agrega.

Según el propio requerimiento, las facturas fueron presentadas correctamente a través de la plataforma FACe y el Ayuntamiento tuvo conocimiento de las mismas desde sus respectivas fechas de presentación. Además, Cetursa afirma que ninguna de esas facturas fue rechazada y que el Ayuntamiento viene reflejando anualmente en sus presupuestos los importes pendientes de pago.

"Este es un ejemplo más de la incapacidad del alcalde para dar soluciones a los problemas reales de Monachil, del Barrio y de Sierra Nevada", critica Marín. "La realidad vuelve a desmentir la propaganda del alcalde y demuestra que no responden a las necesidades del municipio", ha añadido.

La portavoz 'popular' incide en subrayar que el alcalde "no puede seguir utilizando a la Junta de Andalucía como excusa permanente para tapar sus incumplimientos". Cristina Marín ha subrayado la advertencia de Cetursa de que si persiste el impago, se verá obligada a ejercer acciones judiciales para reclamar las cantidades adeudadas con los intereses correspondientes.

"Los vecinos de Pradollano, los empresarios, los trabajadores y quienes desarrollan su actividad en la estación merecen servicios de calidad y que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones", ha afirmado Marín.

Por todo ello, el grupo municipal del PP solicitará información al Pleno de la Corporación para conocer el estado real de esta deuda, las razones por las que no se han abonado estas facturas, si existe riesgo de reclamación judicial y qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno para regularizar esta situación.

"Monachil necesita un gobierno que gestione, que planifique y que dé la cara en lugar de culpar a los demás mientras los problemas se acumulan en los cajones del Ayuntamiento", concluyen los 'populares'.