El PP critica "el incumplimiento" del Gobierno con la mejora de la N-331 en su travesía por Montemayor (Córdoba)

Los representantes del PP junto a la travesía de la N-331 a su paso por la localidad de Montemayor. - PP

MONTEMAYOR (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este viernes "el incumplimiento" del gobierno de Sánchez y Montero con el proyecto de mejora de la travesía de la N-331 a su paso por la localidad de Montemayor, por "el enorme retraso" que sufre, dado que "ya en 2023 se estaba redactando y dos años más tarde sigue olvidado".

Junto al presidente del PP de Montemayor, Paco Moreno, la senadora ha subrayado ante los medios que es "un proyecto esencial para la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de más de 3.000 vecinos de Montemayor y de muchas personas de municipios cercanos que utilizan esta travesía en su día a día".

Así, ha recordado que "este proyecto incluía mejoras importantes para la seguridad como acerados, carril bici, renovación del alumbrado, accesos adaptados y glorietas que permitían ordenar el tráfico y reducir la peligrosidad de esta carretera nacional, con el fin de efectuar su cesión al Ayuntamiento de Montemayor".

Casanueva ha asegurado que "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a llevarlo a cabo, y en diciembre de 2023 respondió a una pregunta parlamentaria de los senadores cordobeses del PP que se estaba redactando el proyecto".

"Se llegó a hablar de un presupuesto de casi dos millones de euros, y sin embargo, y dos años después, el Gobierno sigue sin tener redactado el proyecto, y más grave aún, ha comunicado al Consistorio que no hay fondos para llevarlo a cabo", ha advertido.

"OTRA EXCUSA INACEPTABLE"

Según ha expuesto, "estamos ante otra excusa inaceptable, porque mientras el gobierno de Sánchez y Montero niega a los vecinos de Montemayor las obras de la travesía, anuncia inversiones millonarias para sus socios independentistas, olvidándose de los pequeños municipios de Córdoba y sus vecinos".

Al respecto, la popular ha remarcado que "los vecinos pagan sus impuestos y también tienen derecho a infraestructuras seguras y dignas", a lo que ha añadido que "una vez más el PSOE demuestra que miente cuando dice que trabaja por el interés de los pequeños municipios y contra la despoblación". "Este proyecto de la travesía de la N-331 es un ejemplo más en una provincia que está muy castigada por este Gobierno", ha apostillado.

Por ello, "desde el PP de Córdoba vamos a seguir trabajando para que este proyecto sea una realidad y exigimos al gobierno del PSOE que retome el proyecto, se liciten las obras y se comprometan los fondos necesarios para reformar la travesía de Montemayor", ha defendido.

En palabras de Casanueva, "la seguridad vial de los vecinos de Montemayor debe ser una prioridad, y desde el PP apoyamos la reclamación llevada a cabo por el Pleno del Ayuntamiento", porque "este municipio merece inversiones del Estado y que el gobierno del PSOE cumpla con los compromisos adquiridos", ha indicado la senadora.