PP-A critica las "patadas adelante" del Gobierno a la fecha de reapertura de la línea ferroviaria Andalucía-Madrid

a 11 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España)

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado este miércoles que el Gobierno central siga dando "patadas para adelante" a la fecha de reapertura de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que quedó suspendida tras el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado que Andalucía no puede seguir incomunicada por tren con Madrid porque ya "vamos para un mes", y cada vez que se pone una fecha sobre la mesa, Adif, Renfe o el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, dan "otra patada para adelante a la fecha".

"Esto es intolerable y tiene que solucionarse ya, porque el coste laboral, económico y turístico va a ser, posiblemente, milmillonario", ha indicado Martín, quien ha apuntando que "ya está bien de excusas".

"Exigimos con firmeza que de una vez por todas se solucionen estos problemas y Andalucía vuelva a estar comunicada ya por tren con el resto de España", ha sentenciado el portavoz parlamentario del PP-A, para quien la no reanudación de esos ferroviarios que atenta "contra la normalidad".

Las consecuencias económicas, laborales y turísticas pueden "resultar gravísimas", según ha recalcado.

Asimismo, respecto al accidente de Adamuz, ha indicado que después de un momento inicial en el que lo prioritario era estar con las víctimas y con las familias, y acompañarlas en su dolor y protegerlas, "llega ahora el momento de las explicaciones y de la asunción de responsabilidades, en lo que también vamos a ser muy firmes".