Andalucía pide al Gobierno "cogobernanza y lealtad institucional" en las políticas relacionadas con la Unión Europea

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se celebra en Madrid. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España una "cogobernanza y lealtad institucional real" con las comunidades autónomas en las políticas relacionadas con la Unión Europea. Así lo ha pedido antes de su participación en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue) que se celebra en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Una cita, ha explicado a los medios de comunicación, "que lleva cuatro años sin convocarse por motivos que desconocemos". En este sentido, ha mostrado su "desánimo" de cara al encuentro donde espera que el Ejecutivo dé explicaciones sobre sus criterios de gobernanza y tenga en consideración a todas las regiones que "hoy venimos aquí para reclamar esa cuestión que es prioritaria".

Respecto al orden del día, Bernal ha lamentado que el Gobierno central aborde conjuntamente temas que deberían analizarse de forma monográfica. Entre ellos, el impacto de los aranceles y su respuesta como estado de la Unión Europea, el papel de España en lo referente a la financiación de fondos europeos o las políticas de cohesión y comunitarias que afectan a las regiones, tal como ha detallado la Junta en una nota de prensa.

"Andalucía ha pedido en esta Conferencia el papel que nos corresponde, es decir, cogobernanza y lealtad institucional real", ha subrayado el consejero andaluz del ramo, a la par que ha lamentado que el Gobierno gestione de forma unilateral cuestiones claves para las autonomías poniendo en evidencia su "desinterés" por el futuro de las comunidades.