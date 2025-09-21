El PP critica que el presupuesto de 2026 en Jaén "fije ingresos de casi 4 millones por multas de tráfico y zona azul"

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP del Ayuntamiento de Jaén, Chema Álvarez, ha criticado este domingo que el presupuesto de 2026 elaborado por el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más "se hará a costa de la población". Argumenta que en el capítulo de ingresos del borrador de 2025, "sobre el que se cimentarán las cuentas del próximo ejercicio", se refleja "la recaudación de casi tres millones de euros por multas de trafico y cerca de un millón por infracciones de zona azul".

En una nota, ha indicado que el presupuesto establece, en concreto, que "el Ayuntamiento recaudará 2.908.969 euros en concepto de multas por infracciones de la ordenanza de circulación y 931.753 euros por sanciones derivadas de la utilización de la zona azul". En este sentido, el edil popular resalta "la relación inequívoca de este capítulo y la necesidad de cuadrar las cuentas públicas para 2026".

"Las sanciones derivadas de la infracciones de tráfico y del estacionamiento en zona azul forman parte de una necesaria herramienta sancionadora municipal", aclara Álvarez, antes de puntualizar que, "sin embargo, que el equipo de gobierno la convierte en un instrumento recaudatorio con el único objetivo de equilibrar en el presupuesto los capítulos de ingresos y de gastos".

Al respecto, señala que las infracciones de tráfico "tienen que sancionarse por una cuestión de seguridad vial, pero establecer previamente una cantidad de esta magnitud implica que existe la intencionalidad de alcanzar esa cifra a través de la imposición de sanciones, precisa el concejal, quien resalta que el equipo de gobierno establece una cantidad que supone el 2,53% del total del presupuesto".

"Por cuanto se deriva de las infracciones que cometan los conductores, el dinero que obtiene el Ayuntamiento por las multas de tráfico en un año puede ser incluso mayor que el reflejado en el presupuesto, pero consignar una cifra tan elevada implica la voluntad de alcanzar esa cantidad", ha dicho.

Al respecto, Álvarez precisa que, "aunque es preceptivo reflejar en el presupuesto el capítulo de infracciones en la ordenanza de circulación, la cantidad consignada revela un afán recaudatorio". Para Chema Álvarez "es posible ahormar unas cuentas públicas sin forzar a los jiennenses a sostenerlas mediante sanciones".

Por esta razón, el PP insta al alcalde, Julio Millán, a "contener su voracidad fiscal en el capítulo de multas". Igualmente, propone al equipo de gobierno que "no amplié la zona azul". En este sentido, el concejal le reprocha que "haya delimitado más espacios para cobrar por el aparcamiento de vehículos en áreas que no requieren la aplicación de esta medida".