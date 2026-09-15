PP-A critica que Sánchez diga que todavía "necesita más de tres meses para solucionar la grave situación" en Ceuta

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que todavía "necesita más de tres meses para solucionar la grave situación" en Ceuta.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo se ha referido a las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre que espera resolver la crisis de Ceuta antes de que acabe este año, el plazo que se han dado para habilitar un mando único.

Ha señalado que el PP está, por tanto, "en las antípodas de un PSOE que quiere traer la bronca política", la cual nada tiene que ver "con los problemas de los andaluces" y "de algo muy importante como es el sufrimiento que están padeciendo nuestros hermanos ceutíes".

En la Junta Directiva Autonómica del PP-A celebrada ayer en Sevilla, según ha apuntado, "los protagonistas fueron nuestros hermanos ceutíes, que recibieron nuestro homenaje y nuestro apoyo".

"Después de sus vacaciones y tras mes y medio negando cualquier fallo, eso sí, buscando a quién echarle las culpas, el propio Sánchez admite 45 días después que el estado tenía información y que no fue capaz de dar respuesta", ha recalcado Repullo, quien ha criticado que el presidente del Gobierno, "para colmo, defiende la gestión de Marruecos, ataca a (Juan) Vivas y dice que todavía necesita más de tres meses para solucionar la grave situación que padece Ceuta", que va de "la inseguridad a la incertidumbre, pasando por las pérdidas de un millón de euros diarios que cifra la Confederación de Empresarios de la ciudad autónoma".

"Ceuta sufre en su día a día una crisis y España ha sufrido un ataque a su integridad territorial", ha recalcado el dirigente del PP-A, quien ha planteado "quién recibió los avisos del CNI, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y qué refuerzos se solicitaron y por qué no se actuó".

Ha manifestado que ahora Sánchez "admite que sí hubo información previa, que las fronteras estuvieron desbordadas durante 10 horas, porque las administraciones no hicieron nada frente a la invasión, y dice fríamente que los ceutíes deberán esperar hasta finales de año para recuperar la normalidad".

Para Repullo, no hay duda de que "el Gobierno no funciona, no gestiona y está paralizado".

Ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que explique qué va a hacer el Gobierno central "para que Ceuta se recupere ya y no tenga que esperar a fin de año para volver a tener seguridad, actividad económica y libertad".

También ha reclamado a la líder del PSOE-A que aclare por qué "un andaluz recibe 143 euros menos que la media de España y 244 euros menos que un catalán"; por qué "se eliminó OCON-Sur y se opone tanta resistencia a recuperar unidades especializadas contra el narcotráfico"; y qué pasó en el accidente ferroviario de Adamuz, y que soluciones se prevén "para el caos ferroviario" en Andalucía.

El dirigente del PP-A ha preguntado "dónde están Sánchez y Montero cuando tiene que proteger a los andaluces".