PP defenderá con una moción en la Diputación de Jaén la ampliación de la JA-3209 y las nuevas paradas de autobús

Antonio Losa en la carretera del Puente la Sierra - PP EN DIPUTACIÓN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén defenderá una moción en el pleno de este viernes para exigir el impulso urgente de las obras de mejora, adecuación y ampliación de la carretera JA-3209, que conecta la capital jiennense con las zonas residenciales del Puente de la Sierra y el Puente Jontoya. Asimismo, la iniciativa reclama la inmediata puesta en funcionamiento de las nuevas paradas de autobús comprometidas para esta vía.

El diputado provincial del PP Antonio Losa ha denunciado lo que considera "una década de mentiras del PSOE" y ha lamentado que se esté "tomando el pelo" a los vecinos de esta zona residencial, que llevan "demasiados años soportando promesas incumplidas" en materia de seguridad vial y movilidad diaria.

Losa ha recordado que las inundaciones registradas este año han evidenciado las "graves carencias" de la carretera. "Hay tramos en los que ni siquiera caben dos vehículos a la vez, una situación que incluso ha provocado más de una salida de la vía de autobuses del transporte urbano", ha advertido, al tiempo que ha señalado el incremento de tráfico que se produce durante el verano y la campaña de la aceituna.

Asimismo, el diputado popular ha criticado el "incomprensible retraso" en la instalación de las paradas de autobús, las cuales fueron "anunciadas hace más de dos años a bombo y platillo y siguen sin existir". Según Losa, la inversión necesaria para estas infraestructuras es "mínima" y representa "unas auténticas migajas" para una Diputación que "presume de tener el mayor presupuesto de su historia".

Desde el PP han apuntado que la Diputación de Jaén se comprometió en el año 2018 con los vecinos y asociaciones a acometer la ampliación y mejora de la carretera, con una previsión de finalización para 2021. Sin embargo, Losa ha censurado que "en 2026 sigue sin haber avanzado absolutamente nada".

En este sentido, ha acusado a la administración provincial de dejar sin ejecutar durante años una buena parte del presupuesto destinado al mantenimiento de carreteras. "Dinero que se ha quedado en el cajón en lugar de invertirse donde realmente hacía falta", ha afirmado, criticando además que "tampoco hacen nada" tras recibir 46 millones de euros del Gobierno central para sus carreteras por el tren de borrascas.

Por último, Losa ha dirigido sus críticas al alcalde de Jaén, Julio Millán, a quien ha reclamado que "ejerza de una vez como alcalde" y que, "además de dedicarse a hacer oposición a la Junta de Andalucía, defienda los intereses de los jiennenses exigiendo que estas paradas y la mejora de la carretera sean una realidad cuanto antes".