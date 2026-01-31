PP defiende que los alcaldes "son el espejo de la Jaén que avanza" con Moreno

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes del partido - PP

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes del partido, a los que ha señalado como "el espejo de la buena gestión que hoy se está haciendo en nuestra provincia y la mejor demostración de que es posible gobernar para todos, sin distinción de siglas ni afinidades políticas".

En un comunicado, Domínguez ha subrayado que estos gobiernos locales representan el mismo modelo que encarna Juanma Moreno al frente de la Junta: "un gobierno moderado, centrado en las personas, eficaz en la gestión y alejado de la confrontación". "Esta es la vía andaluza, el 'modelo Juanma Moreno' que vamos a seguir reforzando. Es el camino que está permitiendo a Andalucía avanzar y a Jaén recuperar oportunidades que durante décadas estuvieron bloqueadas", ha afirmado.

En este contexto, ha recordado que las elecciones andaluzas serán el próximo gran reto electoral y ha advertido de que la provincia de Jaén "se juega mucho". "En juego está la continuidad de numerosos proyectos estratégicos que hoy avanzan tras años de estancamiento con el PSOE al frente de la Junta. Estamos ante un momento crucial para el futuro de Jaén, para no volver al peor pasado", ha remarcado.

El presidente provincial ha asegurado que el PP de Jaén está "preparado y listo para que el ejemplo del buen gobierno" de Juanma Moreno llegue a cada rincón de la provincia, de la mano de alcaldes que están "demostrando que otra forma de gobernar es posible, basada en la cercanía, la estabilidad y la gestión responsable".

Durante la reunión, a la que también han asistido portavoces del grupo popular en distintos municipios jiennenses, Domínguez ha puesto en valor que Andalucía vive hoy una situación "excepcional en España". "Frente a la confrontación permanente del Gobierno de Sánchez y el PSOE, aquí hay un gobierno que soluciona; frente a la parálisis y la falta de presupuestos, hay una Andalucía que prospera y una Jaén que avanza", ha concluido.