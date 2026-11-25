El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín. comparece ante los medios en el Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El PP-A ha criticado que los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andaluc - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha defendido este miércoles que las 17 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 que ha presentado conjuntamente con Vox suponen dar "cumplimiento al acuerdo de gobierno" que suscribieron ambos partidos tras las pasadas elecciones autonómicas.
"Tenemos un acuerdo de gobierno al que hay que dar cumplimiento porque nosotros sí somos serios y sí cumplimos lo que firmamos, y es posible que eso sorprenda a gente que no tiene la costumbre de cumplir lo que dice y lo que firma o, sencillamente, que no tiene la costumbre de elaborar, tramitar y aprobar unos presupuestos", ha indicado, en rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, tras las críticas que ha recibido el contenido de esas enmiendas conjuntas por parte de los partidos de la oposición de izquierdas.
El PP-A ha presentado 68 enmiendas parciales propias al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces y 17 conjuntas con Vox, socio en la Junta, que ha planteado 56 en solitario. En total, los dos grupos del gobierno han presentado 142 enmiendas.
El portavoz popular ha insistido en que le "sorprende mucho" que portavoces de la izquierda critiquen "el hecho de que estemos dando cumplimiento al acuerdo de gobierno que tenemos".
"Les aviso que van a seguir sorprendidos toda la legislatura, porque hemos firmado un acuerdo con 150 puntos y vamos a intentar darle cumplimiento a los 150 puntos", ha indicado Toni Martín, recalcado que a muchas de esas medidas se dará cumplimiento a través de los Presupuestos, además de otras medidas.
Respecto al contenido de ciertas enmiendas que Vox ha presentado en solitario, como una relativa al retorno de menores migrantes, Martín ha indicado que todavía queda un trámite por delante de negociación de las enmiendas hasta que llegue el momento en el que se voten, y ha insistido en que todo lo que el PP-A va a "apoyar de Vox está en el acuerdo de gobierno que hemos firmado" y "eso será así este año y será así los tres años restantes de legislatura".
"¿Qué clase de partido seríamos si no cumpliéramos lo que nuestra fuerza política ha firmado?; es nuestra obligación y, además, es de sentido común. Quien se crea que aquí sigue habiendo un Gobierno de un solo partido es que no tiene conciencia de que ahora al Gobierno lo respaldan dos grupos parlamentarios", ha expresado el portavoz del PP-A.
Respecto a la críticas del PSOE-A sobre una supuesta eliminación de fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación, Toni Martín ha manifestado que, según los socialistas, "supuestamente se ha vaciado presupuestariamente, porque tenía 30 millones de euros de presupuesto y ahora tiene 29 millones de euros de presupuesto".
"Ya está bien de demagogias y de mentiras. Ha llegado a decir no que se haya vaciado el presupuesto, sino que se eliminaba la agencia, y ha tenido que venir un compañero suyo a pasarle un papel rectificándola", ha agregado Martín sobre las declaraciones que ha hecho este miércoles la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento, María Márquez, sobre la Agencia Andaluza de Cooperación.