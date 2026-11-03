PP-A defiende que "España necesita el modelo de la vía andaluza" de Moreno, con un gobierno "responsable y estable"

1130547.1.260.149.20261103135352 El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este martes que España necesita el modelo de la vía andaluza" de Juanma Moreno, con un gobierno "responsable, estable, con presupuestos y que gestiona por el bienestar y la seguridad de la gente".

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado que frente a la "parálisis" del Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de Juanma Moreno ha presentado unos presupuestos de la comunidad para 2027 que ascienden a 54.716 millones de euros, "la mayor cifra de nuestra historia".

Según ha explicado, dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales, con más de 17.000 millones para Sanidad, cerca de 12.000 millones para Educación, más de 3.300 millones para Dependencia y un incremento del 22% en vivienda.

"Una vez más, Andalucía demuestra que es posible bajar impuestos, fortalecer los servicios públicos y generar nuevas oportunidades", según ha afirmado Repullo.

Repullo se ha referido al trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), apuntando que es "el momento de asumir responsabilidades, no de trasladarlas a los trabajadores ni de buscar cabezas de turco".

Ha señalado que el PP-A defenderá en el Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que se reclama una "investigación independiente, todas las explicaciones y las responsabilidades políticas que correspondan". Ha señalado que a las elecciones generales del 29 de noviembre, los españoles merecen "ir a votar con la verdad" y no con una huelga general del "Gobierno contra la oposición que pretende alterar la campaña electoral" y "tapar el debate sobre su falta de gestión".

Para Repullo, las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba), ocurrida el pasado mes de enero, y de Urta "necesitan investigaciones rigurosas e independientes". Ha señalado que la confianza en el sistema ferroviario español está hoy "quebrada".

Ha dicho que frente a la "inacción" del Ejecutivo nacional, el PP-A le pedirá en el Parlamento andaluz que lleve a cabo "una auditoría extraordinaria de todas las conexiones ferroviarias con Andalucía".

Se ha referido a las distintas denuncias "ante el abandono ferroviario de Andalucía" y ha preguntado a qué espera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para cesar" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente. "¿A qué espera para ponerse delante de las víctimas y sus familias y asumir su responsabilidad?", ha preguntado.

Asimismo, Repullo también ha planteado "dónde está" la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "decía hace unos meses que Puente hacía un magnífico trabajo en la seguridad de las infraestructuras y que se quería generar una alarma que no es real".

Después de los accidentes de Adamuz y Urda, según Repullo, la dirigente socialista todavía "no le ha pedido ni una explicación al Gobierno central".