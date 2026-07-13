El PP-A defiende que el espíritu de Ermua sigue siendo un "ejemplo de unidad frente al terrorismo y por la libertad"

Homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco en Córdoba. - PP

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha participado este lunes en Córdoba en el acto organizado por Nuevas Generaciones con motivo del XXIX aniversario del asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, conmemoración en la que se ha defendido que "el espíritu de Ermua sigue siendo un ejemplo de unidad frente al terrorismo y en defensa de la libertad".

Durante el acto, Jurado ha estado acompañada por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; el presidente de honor, José Antonio Nieto; el portavoz del partido y alcalde de la ciudad, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el presidente de NNGG de Córdoba, Ángel López.

Tras escuchar el manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Jurado ha recordado el sufrimiento vivido durante los días de julio de 1997 y ha defendido que "la memoria de aquellos años no puede pertenecer únicamente a quienes los vivieron".

"Lo único que queremos es que esa memoria sea de toda una sociedad", ha manifestado, incluyendo a los jóvenes que ahora "tienen 29, 28, 20 o 15 años y que no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco ni las circunstancias en las que fue secuestrado y asesinado por ETA".

La dirigente popular ha aclarado que el PP de Andalucía no participa en este homenaje "con ningún ánimo de anclarnos al pasado ni de confrontar", sino con la voluntad de "reforzar la defensa del Estado de Derecho, la democracia y las instituciones que garantizan la convivencia".

Jurado ha reivindicado el espíritu de Ermua como la respuesta de una sociedad que se levantó para decir "basta ya al miedo, basta ya al temor". Así, ha recordado que "ciudadanos de distintas ideologías y sensibilidades se dieron la mano para demostrar que una sociedad unida y con objetivos claros puede conseguir aquello que se propone".

Esa unidad, ha explicado, "permitió derrotar al terrorismo y a ETA gracias a la fortaleza de las instituciones y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que la sociedad debe seguir confiando para defender la España construida entre todos".

La vicesecretaria ha agradecido a Nuevas Generaciones la organización del acto y ha animado a sus miembros a seguir difundiendo lo sucedido durante los años en los que concejales de diferentes partidos, periodistas, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vivían amenazados, necesitaban escolta o tenían que mirar debajo de sus vehículos.

Jurado ha destacado que España "logró superar aquella etapa y consolidar una sociedad en la que triunfa la democracia y en la que nadie debe tener miedo". El PP de Andalucía, ha concluido, "seguirá trabajando por una tierra con más oportunidades y comprometida con la libertad, la justicia y la dignidad de las víctimas".

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha reivindicado la memoria de todas las víctimas del terrorismo y la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Así, Molina ha afirmado que "recordar a Miguel Ángel Blanco es hacer justicia, defender la verdad y explicar a las nuevas generaciones lo que ocurrió para que nunca vuelva a repetirse". Además, ha agradecido el compromiso de Nuevas Generaciones de Córdoba por mantener cada año este acto de homenaje.

Asimismo, ha animado a los jóvenes a defender siempre "la libertad, el respeto y la convivencia", asegurando que "mientras España siga recordando a Miguel Ángel Blanco con verdad y dignidad, quienes quisieron derrotar nuestra democracia no habrán logrado su objetivo".