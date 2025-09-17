PP-A defiende que la futura Ley de Vivienda es "valiente" y ve "puro activismo político" las enmiendas a la totalidad

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pablo Venzal, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 17 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este miércoles que la futura Ley andaluza de Vivienda que ya ha sido remitida al Parlamento por el Gobierno es "valiente" y ha considerado "puro activismo político" las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos de la oposición.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento, Pablo Venzal, se ha pronunciado así después de que la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, haya anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad a la ley al considerar que "no hay por dónde cogerla".

Venzal ha indicado que se trata de una "ley integral del fomento de la vivienda" que "trata negro sobre blanco la colaboración privada en materia de vivienda".

Ha agregado que se trata la rehabilitación de vivienda en los cascos urbanos, las grandes bolsas de suelo pendientes de rehabilitación, así como los "equilibrios del mercado".

"El desequilibrio entre oferta y demanda, la protección de uno, de los arrendatarios o de los compradores, frente a los vendedores o a los arrendadores lo único que crea son desajustes, y tiene que haber equilibrio para que el mercado cruce oferta y demanda", ha explicado.

"Es una ley integral, y nos podrá gustar más o menos, pero de ahí a plantear una enmienda a la totalidad es puro activismo político", ha sentenciado Pablo Venzal. "La ley trata el problema de manera integral y de manera valiente", ha dicho.