PP defiende la lucha contra la violencia machista como "una línea roja ante cualquier tipo de pacto"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular a nivel nacional, Jaime de los Santos, atiende a los medios. - PP MELILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha defendido la lucha contra la violencia machista como "una línea roja ante cualquier tipo de pacto" resultante de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"La violencia machista, la que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, no nos lo podemos permitir como sociedad porque es una lacra que nos interpela a todos, y a ese respecto, créanme, lo tenemos muy claro en el Partido Popular", ha afirmado este lunes en una visita a la Casa de la Mujer 'Olga Carrión' de Sevilla en la que ha estado acompañado por la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López.

En esta línea, el vicesecretario del PP ha pedido que "nadie meta miedo" acerca de una posible pérdida de derechos con un cambio en el gobierno central tras las elecciones. "Que nadie haga pensar, que nadie meta miedo a los hombres y mujeres del colectivo LGTBI respecto de si nos van a quitar uno solo de nuestros derechos", ha remarcado.

"Miedo tienen hoy los españoles con un gobierno irresponsable, especialmente esas mujeres que creían que estaban protegidas y lo que estaban eran siendo utilizadas por la peor manera de hacer política", ha señalado.

En paralelo, De los Santos ha asegurado que "algunas empresas han tenido que hacer Ertes" ante las consecuencias económicas del corte en la conexión ferroviaria con Madrid después del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Sobre el siniestro, ha pedido explicaciones al Gobierno central.

"La misma Fiscalía Europea que está analizando si los millones de euros que tendrían que haberse dedicado al mantenimiento de esas vías que unen Madrid con Sevilla también se robó y esa es la causa principal de las 115 muertes. Por tanto, el 29 de noviembre toca cambio", ha señalado.

"El 29 de noviembre ya no va de PP contra PSOE, va de España contra Pedro Sánchez, va de seguridad frente a miedo, va de decencia frente a indecencia, porque, y esto me lo decía Fátima Báñez, siempre las buenas políticas las hacen buenas personas", ha remarcado.