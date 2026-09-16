PP-A denuncia las "patrañas y mentiras" de Montero al decir que Junta no dio al Gobierno datos de violencia de género

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este miércoles las "patrañas y mentiras" de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, al manifestar que el Gobierno andaluz no remitió al Ministerio de Igualdad los datos sobre la violencia de género y la gestión de las políticas en Andalucía.

"La mentira en algunos políticos forma parte como de su genética", ha manifestado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, en relación al hecho de que tanto Montero como la portavoz adjunta del Grupo del PSOE-A, María Márquez, hayan reprochado hoy a la Junta que no haya "respondido" a la carta enviada el pasado mes de agosto por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de cara a la reunión, este miércoles, del Comité de Crisis impulsado por el Gobierno en relación a la violencia de género.

Martín ha manifestado que la carta de la ministra llegó el pasado 6 de agosto y que ese mismo día la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, envió la respuesta, de la cual ha mostrado una copia en papel.

"Mentira, mentira, mentira, de ahí no salen; deben pensar que los andaluces son tontos", ha añadido el portavoz del PP-A sobre las dirigentes socialistas.

"6 de agosto la carta de la ministra, 6 de agosto la respuesta del Gobierno de Juanma Moreno", ha recalcado Toni Martín.