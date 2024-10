El PP denuncia la retención de más de 600.000 euros al Ayuntamiento de Ítrabo (Granada) por falta de documentación

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Ítrabo (Granada), Miguel Sánchez, ha informado este martes de que el Ministerio de Hacienda ha retenido 607.994 euros de la Participación de los Ingresos del Estado entre los años 2021 y 2023 al Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PSOE, lo cual ha achacado a que no se haya trasladado la información de la liquidación del presupuesto municipal.

"Todos los ayuntamientos tienen que presentar anualmente la liquidación del presupuesto municipal", ha explicado el portavoz 'popular' en una nota de prensa, en la que ha añadido que "el Ayuntamiento de Ítrabo no ha trasladado esta información en los últimos cuatro años, lo que supone menos recursos para los servicios y las infraestructuras de nuestro pueblo por una gestión nefasta e irresponsable".

Para el portavoz, "es incomprensible haber llegado a esta situación". Miguel Sánchez se ha preguntado si el alcalde de Ítrabo, Antonio Carrascosa, "es consciente de cuántas inversiones y mejoras podrían realizarse" en el municipio, de unos 900 habitantes, "con estos más de 600.000 euros para las arcas municipales".

Sánchez ha hecho hincapié en que el alcalde "tiene pendiente declarar ante la justicia por su falta de transparencia al negar información a la oposición", siendo a su parecer también "el resumen de la labor de los socialistas en Ítrabo" una suma de "oscurantismo, retrasos en los pagos y pérdida de recursos públicos por no cumplir con sus obligaciones".

En este mismo sentido, el concejal del PP ha puesto como ejemplo el programa de balnearios de la Diputación de Granada para impulsar el envejecimiento activo, al que el Ayuntamiento de Ítrabo ha afirmado que no ha optado. "Parece que nuestros mayores no tienen derecho a disfrutar de una iniciativa en la que han participado vecinos de más de 100 municipios de la provincia", ha indicado Sánchez.

DEMANDA EN PADUL

En otro orden de cosas, también en la provincia de Granada, el PP ha informado este martes de que ha presentado en el Juzgado de Paz de Padul una demanda de conciliación para reclamar a la alcaldesa de este municipio, Celia Villena, de IU, una rectificación tras unas "acusaciones vertidas en el pleno ordinario celebrado el pasado 20 de septiembre" contra el grupo municipal 'popular' acusándole de haber "cometido un delito".

El presidente del PP de Padul, Antonio García Villena, ha exigido igualmente en una nota de prensa a la regidora que retire públicamente sus palabras por lo que entiende fue "un atentado claro contra el honor de los concejales de la oposición ante la presencia de numerosos vecinos que estaban participando en el pleno".

"No podemos aceptar que la alcaldesa nos tache públicamente de delincuentes, tenemos derecho a defendernos porque no todo vale", ha señalado García Villena tras la presentación de la demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por injurias en caso de que no se retracte.