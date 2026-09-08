PP-A denuncia la "traición" de Montero al apoyar un nueva financiación que mantiene a Andalucía por "debajo de la media"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado este martes la "traición" de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, a Andalucía al apoyar un nuevo modelo de financiación autonómica que mantiene a la comunidad "por debajo de la media e infrafinanciada".

En rueda de prensa, Repullo ha manifestado que "el último legado de María Jesús Montero como ministra de Hacienda" ha sido un modelo de financiación con el que "Andalucía continúa por debajo de la media y sigue infrafinanciada" y que está "pactado unilateralmente a la medida de los independentistas catalanes para mantener a (Pedro) Sánchez" en la Moncloa.

El dirigente popular ha afirmado que Montero pactó con el líder de ERC, Oriol Junqueras, "un modelo de financiación que privilegia a los territorios ricos y acaba con la justicia social entre las comunidades, es decir, entre los ciudadanos".

"¿Por qué un vecino catalán tiene derecho a mejores servicios públicos que uno andaluz o extremeño?", ha preguntado Repullo, quien ha asegurado que esa es la cuestión que Montero deberá responder cuando el modelo sea aprobado en el Consejo de Ministros y después de que contara la pasada semana con el rechazo del "90% de las CCAA, del PP y del PSOE" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"¿Con qué cara Montero viene a traicionar a Andalucía defendiendo un modelo en el que un andaluz sigue recibiendo menos recursos que un ciudadano de otro territorio?", ha planteado.

Frente a ello, Repullo ha reafirmado que "Andalucía va a seguir reclamando todos los recursos que necesita" y ha reclamado que estos se repartan "con criterios de transparencia y de igualdad".

De otro lado, Repullo ha reclamado explicaciones a María Jesús Montero ante el avance de distintas causas judiciales relacionadas con anteriores gobiernos socialistas en Andalucía.

Repullo se ha referido al procesamiento de 18 antiguos altos cargos socialistas por presuntos delitos de prevaricación y malversación en una pieza del caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA.

Según ha expuesto, citando el auto, una ayuda de más de un millón de euros fue autorizada en 2009 "de manera arbitraria e injustificada" y provocó una "pérdida directa de más de un millón de euros para las arcas públicas".

"Será la justicia la que determine las responsabilidades penales", ha remarcado Repullo, al tiempo que ha defendido el derecho de los andaluces a conocer "por qué se puso más de un millón de euros de todos al servicio de una empresa en quiebra y quién tomó esas decisiones".

Repullo ha pedido igualmente explicaciones a Montero sobre "las últimas noticias del rescate de Plus Ultra de 53 millones con dinero público" y sobre "la comisión de más de medio millón de euros para una supuesta intermediación de (José Luis Rodríguez) Zapatero".

"¿Qué sabía Montero, qué permitió?", ha preguntado el dirigente popular, quien ha agregado que "mientras el PSOE sigue cargando con una herencia de escándalos que cada día siguen saliendo a la luz, en Andalucía, hoy y en el futuro, el Gobierno de Juanma Moreno defiende los servicios públicos con recursos, con presupuestos y con una gestión responsable".