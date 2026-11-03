El PP destaca que la Junta destina 366,7 millones a inversiones en Jaén dentro de "la legislatura de la provincia"

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, en rueda de prensa. - PP JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha defendido las cuentas de la Junta para 2027 al asignar 366,7 millones a inversiones, aseverando que arranca "la legislatura de Jaén". Domínguez ha destacado que la provincia es una de las cuatro que incrementan su presupuesto, lo que demuestra que el Gobierno andaluz "vuelve a cumplir con los jiennenses" garantizando la "estabilidad y gestión en tres pilares: sanidad, educación y dependencia".

El dirigente popular ha detallado que el Presupuesto andaluz destina más de 17.000 millones de euros a sanidad, cerca de 12.000 millones a educación y 3.300 millones a dependencia. "Queremos blindar las políticas sociales, por lo que dos de cada tres euros van a estos tres pilares", ha explicado Domínguez, remarcando la intención de "avanzar sin dejar a nadie atrás". Asimismo, ha asegurado que las cuentas se vuelcan con los ayuntamientos, apoyan a empresas y trabajadores y cuentan con autonomía financiera, presumiendo de una "transparencia" que contrapone a las cuentas de anteriores gobiernos socialistas.

En cuanto a la inversión provincializada, la Junta destina a Jaén 366,7 millones de euros para inversiones, lo que la sitúa como la segunda provincia en inversión por habitante, con 591 euros, superando la media autonómica de 463,40 euros. Domínguez ha remarcado además que la cuantía para 2027 supone un incremento del 178,3% respecto a lo presupuestado en 2019, fruto del trabajo de "escuchar y atender las reivindicaciones de los jiennenses".

Entre las principales actuaciones contempladas, el presidente provincial ha desglosado los 5,6 millones de euros para el futuro Conservatorio Profesional de Danza de Jaén, 8,5 millones para la autovía del Olivar (tramo Martos-Arroyo Salado y licitación del siguiente), 1,1 millones para dar el paso definitivo hacia la construcción de la Ciudad de la Justicia y 10 millones para la redacción del proyecto de la Ciudad Sanitaria. A esto se suma un millón de euros para el nuevo subcentro del Infoca en el Cercado del Ciprés, en la Sierra de Andújar.

Las cuentas reservan también 5,37 millones de euros para el ramal ferroviario al Parque Científico y Tecnológico Santana y su playa de vías en Linares; 4,6 millones para la conexión entre polígonos en Alcalá la Real; 6,69 millones para asumir el primer año de explotación del tranvía de Jaén; y 35,1 millones para otras infraestructuras sanitarias, como la reforma del centro de salud de La Carolina, la lavandería y solución hidráulica de la Ciudad Sanitaria, el proyecto y demolición en Cazorla, la licitación del consultorio de Rus, el estudio para Los Villares, la mejora eléctrica del Hospital de Úbeda o la puesta en valor de los restos arqueológicos en el centro de salud del Bulevar.

Asimismo, se contemplan 5,32 millones para el Conservatorio Profesional María de Molina de Úbeda; nueve millones para 17 obras de bioclimatización en colegios públicos de once municipios; 41,5 millones para once obras de depuración; la conclusión de la oficina del SAE en Úbeda; cuatro millones para la sede judicial de Villacarrillo; un millón para el Plan Activa-T Joven Jaén; 6,7 millones para el Parque Deportivo La Garza de Linares; y actuaciones en los centros de participación activa de de Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Lopera.

Finalmente, el presupuesto asigna 104 millones de euros a la Universidad de Jaén (que superarán los 112 millones con otros ingresos), once millones para rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, 300.000 euros para el yacimiento de Puente Tablas, otros 300.000 euros para restaurar el Cerro de la Vieja en Torres, 586.000 euros para infraestructuras verdes en Carboneros y Navas de San Juan, 391.000 euros para estaciones de calidad del aire en Villacarrillo y Bailén, 165.476 euros para absorción de carbono en Montizón, un millón para la A-315 y 1,2 millones para viviendas en Úbeda y Guarromán.

Por último, Domínguez ha concluido que estos presupuestos eran "muy importantes" para la formación porque suponen "el impulso definitivo a proyectos clave". "Cuando uno da su palabra debe cumplirla. Prometí que sería la legislatura de Jaén y, para materializarlo, debían recogerse las partidas para la Ciudad de la Justicia, la Ciudad Sanitaria, la Autovía del Olivar y el Conservatorio de Danza, además de las obras relevantes en las comarcas", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado que eran proyectos que tenían que incluirse "sí o sí", tal y como trasladó el PP provincial a la Junta. "Por eso estamos en condiciones de decir que esta es la legislatura del impulso de la Ciudad Sanitaria, en la que se dará forma al esqueleto del edificio de la Ciudad de la Justicia, en la que todos los tramos de la Autovía del Olivar a su paso por la provincia van a estar, al menos, licitados, y en la que Jaén tendrá un Conservatorio de Danza", ha aseverado.