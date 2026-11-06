PP dice que Moreno cumple con Granada con más de 486 millones "y Sánchez se marcha sin presentar presupuestos"

La coordinadora regional de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y parlamentaria 'popular', Rocío Díaz, ha puesto en valor los más de 486 millones de euros de inversión que el proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 recoge para Granada. - PP GRANADA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora regional de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y parlamentaria 'popular', Rocío Díaz, ha puesto en valor en rueda de prensa los más de 486 millones de euros de inversión que el proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 recoge para Granada.

Acompañada por los parlamentarios granadinos y el secretario general provincial del PP, Jorge Saavedra, Díaz ha destacado unas cuentas con las que el Gobierno de Juanma Moreno prevé "más recursos para la provincia en ámbitos clave como la vivienda, la sanidad, las infraestructuras, la educación, el empleo y la investigación".

"Granada vuelve a contar con unos presupuestos que refuerzan los servicios públicos y generan nuevas oportunidades: este proyecto recoge las necesidades de nuestra provincia y nos va a permitir seguir avanzando", ha señalado Díaz.

Rocío Díaz ha contrapuesto la estabilidad y la capacidad de gestión del Gobierno de Juanma Moreno "a la parálisis" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Mientras Andalucía avanza con unos presupuestos que ponen cifras, proyectos y soluciones sobre la mesa, Sánchez se marcha sin haber sido capaz de aprobar unas nuevas cuentas para España. Esa es la diferencia entre un Gobierno que trabaja para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y otro que ha dedicado demasiado tiempo a intentar mantenerse en el poder", ha considerado.

"Granada necesita certezas, inversiones y compromisos que se cumplan, no más excusas ni promesas que nunca llegan. Juanma Moreno demuestra con hechos que nuestra provincia está entre sus prioridades, mientras Pedro Sánchez se va dejando demasiadas asignaturas pendientes con los granadinos. Frente a un Gobierno de España que termina su etapa sin presupuestos y con proyectos esenciales sin resolver, Andalucía ofrece estabilidad, planificación y una hoja de ruta para seguir creciendo", ha expuesto.

La coordinadora regional del PP ha puesto el acento en la inversión en vivienda, uno de los principales ejes de las cuentas del Gobierno de Juanma Moreno. En concreto, Granada podrá beneficiarse de las nuevas líneas de promoción, rehabilitación y urbanización de suelo incluidas en los 588 millones de euros previstos para el conjunto de Andalucía, a los que se suman partidas específicas para la provincia, como los 23,1 millones destinados a rehabilitación y regeneración urbana y los 3,1 millones para fomentar la vivienda protegida.

El presupuesto también amplía las medidas para facilitar el acceso a la vivienda, con nuevos avales para la compra, ayudas al alquiler y fórmulas de alquiler con opción a compra. En Granada, las cuentas reservan además 3,3 millones de euros para ayudas al alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Díaz ha recordado que la Garantía Vivienda Andalucía ha beneficiado ya a más de 400 granadinos, movilizando más de 44 millones de euros en hipotecas.

"Sabemos que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de muchas familias y jóvenes granadinos; seguimos ampliando las posibilidades de acceder a una vivienda, impulsar nuevas promociones y aprovechar todos los recursos disponibles para la rehabilitación", ha afirmado Díaz.

En el ámbito sanitario, el proyecto de presupuestos contempla 37,5 millones de euros para avanzar en las infraestructuras y equipamientos de la provincia, con inversiones en el Hospital Santa Ana de Motril o el Virgen de las Nieves. También recoge nuevas actuaciones educativas, entre ellas la ampliación del IES Blas Infante de Ogíjares y mejoras de climatización en centros de Baza, Guadix y Loja.

Las infraestructuras y la movilidad vuelven a ser un eje fundamental de las cuentas, con 27,87 millones de euros para la explotación del Metro de Granada, incluida la prolongación sur, y otros 2,1 millones para nuevos talleres y cocheras. A ello se añaden los 9,8 millones para la mejora de la carretera de Sierra Nevada y proyectos viarios en distintos puntos de la provincia.

Rocío Díaz se ha referido también al papel de Granada en el campo científico y tecnológico. El presupuesto contempla 27,5 millones para IFMIF-DONES, junto con 22,2 millones para la Agencia Digital de Andalucía en Granada. El empleo juvenil contará además con 16,5 millones de euros a través del programa Activa-T Joven.

Las inversiones alcanzan también a sectores fundamentales para la provincia, con 17 millones de euros para Cetursa Sierra Nevada, 6,2 millones para actuaciones de conservación en la Alhambra, 6 millones para la nueva sede de la Biblioteca de Andalucía y 5,6 millones para culminar la tercera fase de remodelación del Estadio de la Juventud.

"Detrás de estas cifras hay proyectos para nuestros municipios, mejores servicios públicos, más empleo y oportunidades para los granadinos". "Desde la vivienda hasta la investigación, pasando por las infraestructuras y el empleo, estas inversiones tendrán una repercusión directa en el presente y el futuro de la provincia", ha concluido la líder del PP.