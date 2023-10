PP-A: "Sánchez certifica el agravio a Andalucía con la amnistía a independentistas" con el "aplauso" del PSOE-A

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha agradecido este lunes la "respuesta masiva" de los andaluces ayer en Málaga a la llamada del Partido Popular para movilizarse en defensa de la igualdad de los españoles y en contra de los "planes" del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas, que "van a su poner un grave perjuicio para Andalucía y para los servicios públicos que se prestan en esta comunidad".

En rueda de prensa, Repullo ha manifestado que "la sociedad no se puede quedar inmóvil ante el discurso de Sánchez, en el que apoyó abiertamente la amnistía para quienes atentaron contra la Constitución y el Estado de Derecho, y que se puede calificar como el mayor ejercicio de cinismo político de la historia de nuestra democracia".

"Nadie, nunca, había actuado con tanto desprecio hacia los ciudadanos de este país, incluidos los militantes del PSOE, a los que ni siquiera va a preguntar directamente por amnistía, a pesar de haber reconocido que es una condición que le imponen sus socios separatistas para poder seguir en el sillón de Moncloa", ha indicado.

Además, ha criticado que Sánchez diga ahora que lo de la amnistía es una cuestión de oportunidad. "¿Qué quiere decir, que es un oportunista?", se ha preguntado Repullo para continuar afirmando que "a la vista está que sí".

En su opinión, El secretario general de los populares andaluces dice que "el cinismo de Sánchez no tiene límites" puesto que "reconoció que no quiere ir a unas nuevas elecciones para no darle una nueva oportunidad al PP".

Por eso, Antonio Repullo reivindica el derecho de los españoles a tener la oportunidad de pronunciarse en las urnas sobre si quieren un país en el que "todos tengamos los mismos derechos y que no se perdone a los políticos que han incumplido la ley".

En su opinión, "Sánchez tiene miedo a lo que puedan decir los ciudadanos", y ha expresado que lo más preocupante es qué va a ocurrir con Andalucía una vez que se rubriquen los pactos que el PSOE "trama con los independentistas, porque lo que sí ha certificado Sánchez es que está dispuesto a agraviar a Andalucía para contentar al separatismo".

Según ha explicado, los acuerdos económicos de los que se está hablando van a suponer "menos derechos" para los andaluces. "Si cada año nuestra comunidad autónoma pierde 1.000 millones para financiar sus servicios públicos (como la sanidad, la educación o la dependencia), ¿cuánto más nos van a quitar ahora?", se ha preguntado.

Asimismo, Repullo apuntado al enorme déficit de infraestructuras ferroviarias que tiene Andalucía, con 21 actuaciones pendientes por parte del Estado, y ha mostrado su preocupación por que incluso puedan aumentar, ya que "mientras negocian la cesión y financiación de la red ferroviaria a Cataluña, en esta tierra tenemos serios problemas que los ciudadanos sufren cada día por la incompetencia, la dejadez y la improvisación de un Gobierno central que no está en los problemas de la gente y anda perdido en la disparatada deriva de Sánchez por mantenerse en el poder".

"Andalucía no se va a quedar callada ante el desprecio de Sánchez y sus socios", ha advertido el dirigente popular, quien ha añadido que "seguiremos dando la batalla en las calles y donde haga falta para que los andaluces tengamos los mismos derechos que el resto de españoles".

Asimismo, ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas andaluzas a coger también la bandera de la igualdad por Andalucía, pero ha lamentado que "ya no podemos esperar nada del PSOE andaluz".

"Ni está, ni se le espera", según Repullo, para quien el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "aplaudía el sábado con vehemencia la propuesta de una amnistía, pensada también para beneficiar a los dirigentes socialistas condenados por los ERE, por llevarse 680 millones de euros de los parados andaluces".

Antonio Repullo ha asegurado que "el PP va a seguir trabajando cada día por mejorar la vida de los andaluces y prueba de ello son los Presupuestos para 2024 que el Gobierno andaluz aprobará este martes". Dotados con más de 46.700 millones de euros, según ha añadido, estarán nuevamente "centrados en una inversión para reforzar nuestros servicios públicos, además de aumentar los fondos para los ayuntamientos, así como las ayudas al tejido productivo". "Eso es trabajar de verdad por Andalucía, ése es el sello del Partido Popular", ha apuntado.