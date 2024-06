El PP de Diputación de Córdoba afirma que la ejecución de inversiones está "cuatro puntos por encima" respecto a 2023

CÓRDOBA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha defendido este miércoles que el Gobierno provincial tiene "a día de hoy unos niveles de ejecución equiparables a los de años anteriores", siendo "muy buenos" los niveles de ejecución "en las inversiones, que están cuatro puntos por encima" respecto a los del pasado año 2023.

Así lo ha expresado Ruz en declaraciones a los periodistas previas al Pleno ordinario de junio de la institución y después de que el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, haya criticado que en el primer trimestre de 2024 se ha ejecutado "un ocho por ciento menos" que en el ejercicio anterior.

En este sentido, la portavoz del PP ha señalado que los niveles de ejecución del presupuesto del primer trimestre "se adecuan a que no teníamos un presupuesto aprobado definitivamente, no teníamos un plan de inversiones, no teníamos un plan de carreteras, no teníamos un plan de aldeas y no teníamos un plan de urbanización", en definitiva, "no teníamos ninguno de los planes que a día de hoy se están desarrollando previstos y en ejecución", ha resumido.

Así las cosas, Ana Rosa Ruz ha detallado que, en lo que respecta al nivel de ejecución en inversiones, "estamos al 21,23 por ciento", mientras que "en el 2023 estaba al 16 por ciento", todo ello "teniendo en cuenta que estaban ejecutándose todos los planes de inversiones". En general, ha concluido, los niveles de ejecución a día de hoy están "rondando el 40 por ciento, igual que el año pasado".