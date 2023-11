El PP-A espera una legislatura corta "por el bien de todos" y advierte que el PSOE "ha perdido sus señas de identidad"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha advertido que "es la primera vez que un presidente del Gobierno va a ser investido con 1.600 policías acordonando el Congreso de los Diputados", lo que quiere decir que "algo no va bien y es consecuencia de que no hay una explicación razonable para que estos pactos sean una realidad". "El PSOE ja perdido sus señas de identidad. Espero una legislatura corta por el bien de todos", ha apostillado.

Así se ha manifestado Repullo este miércoles en una entrevista en Cadena Ser. Respecto a los acuerdos del PSOE para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, ha aseverado que "ellos mismos, dirigentes del PSOE, ministros y altos cargos a lo largo y ancho del país negaban categóricamente que estas circunstancias se pudiesen dar, que no iba a haber amnistía, que no iba a haber pactos que perjudicasen al resto de España y, en definitiva, es lo que nos hemos encontrado". "La respuesta social que ha tenido lleva una consecuencia", ha apostillado.

Repullo ha advertido que si Sánchez tiene los votos necesarios formará "un Gobierno legítimo", pero, a su juicio, "no quiere decir que sea un gobierno que esté al lado de la gente, conectado a la sociedad ni que haya hecho las cosas bien".

"EL PSOE ha perdido sus señas de identidad, abandonando todas las banderas que asumía como la solidaridad", ya que "los pactos económicos con los independentistas quieren decir que como ellos son más ricos van a ceder menos", ha apostillado.

El secretario general del PP-A ha lamentado que su homólogo en el PSOE andaluz, Juan Espadas, "esté encerrado no sabemos dónde, asumiendo y aplaudiendo". "Le hemos visto aplaudir que

la amnistía era lo mejor que le puede pasar a España y a Andalucía, y todavía no he escuchado a ningún dirigente socialista que nos explique en qué beneficia esto a una familia o a una mujer en Andalucía", ha añadido.

Así, ha pedido a los grupos políticos de la oposición en el Parlamento andaluz "centrarse en las preocupaciones de los andaluces" para "trabajar en las enmiendas a los Presupuestos de la Junta". "Estoy convencido de que pueden hacer que estos presupuestos sean aún mejores si salen del batallero político puro y duro", ha remarcado.

Ha defendido que "las leyes son iguales para todos", recalcando que "no podemos creernos que porque una persona viva en un territorio pueda tener más prebendas que otro ciudadano de otro territorio. Esta es la clave de la convivencia, de la solidaridad y de la igualdad".

Así, ha insistido en que la sociedad "está en contra" de los acuerdos de Sánchez y por eso "más de dos millones de personas

salieron a la calle el domingo. No es fácil encauzar esa frustración de los andaluces y el Partido Popular lo consiguió bajo parámetros de tranquilidad y sosiego, con familias enteras que salieron a defender la igualdad", ha subrayado.