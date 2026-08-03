PP exige al alcalde de Jaén que refuerce el bus urbano en los barrios antes de plantear llevarlo a otros municipios

El portavoz popular Antonio Losa - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que refuerce el bus urbano en los barrios de Jaén antes de exterder el servicio a otros municipios del entorno.

De esta forma, el portavoz municipal, Antonio Losa, ha rechazado la pretensión del PSOE de extender las líneas del autobús urbano de la capital a otros municipios de su entorno, al tiempo que ha acusado al alcalde de querer utilizar el dinero de los jiennenses para impulsar sus aspiraciones políticas dentro del PSOE provincial.

Losa ha criticado la reunión mantenida la semana pasada por representantes socialistas de Jaén, Torredelcampo, Mengíbar y Fuerte del Rey, tras la cual el PSOE anunció una iniciativa en el Parlamento de Andalucía. A su juicio, resulta "especialmente revelador" que una propuesta presentada como una necesidad institucional se haya trabajado "exclusivamente desde las agrupaciones socialistas y bajo el liderazgo de Julio Millán".

El portavoz popular ha recordado que el contrato con la empresa ALSA se sufraga con los impuestos y los billetes que pagan los usuarios de la capital. "Cada kilómetro, cada vehículo y cada mejora del servicio salen del bolsillo de los jiennenses", ha advertido Losa, quien ha defendido que ese dinero debe emplearse en atender las necesidades de la ciudad y no para ayudar al alcalde a "construir una candidatura interna dentro del PSOE".

Asimismo, ha señalado que los municipios del entorno ya forman parte del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, el cual considera el "marco adecuado" para analizar y mejorar las conexiones interurbanas con planificación técnica, seguridad jurídica y financiación definida.

En este sentido, ha alertado de que la propuesta socialista podría generar "consecuencias jurídicas" y "competencia desleal", dado que los trayectos hacia Fuerte del Rey o Mengíbar ya están cubiertos por otras empresas adjudicatarias.

El Grupo Popular ha explicado que la próxima puesta en marcha del tranvía obligará a reorganizar las líneas de autobús urbano, lo que liberará kilómetros de recorridos que actualmente coinciden. Losa ha reclamado que esos kilómetros se queden en la capital para ampliar frecuencias, mejorar horarios y dar cobertura a los barrios con un servicio insuficiente, en lugar de convertirse en "moneda de cambio".

Al respecto, el portavoz ha detallado diversas deficiencias actuales en la ciudad, como las quejas de los vecinos de Las Infantas por la escasa frecuencia; las esperas de hasta 40 y 45 minutos soportadas por usuarios de Jaén Plaza en plena ola de calor; o la situación en el Polígono del Valle, donde la Asociación Vecinal Passo denuncia que los autobuses llegan completos en horas punta por la alta ocupación de estudiantes universitarios.

También ha citado las dificultades en La Magdalena y Puerta de Martos, cuyos vecinos deben caminar hasta la calle Ejército Español para acceder a una parada.

Por todo ello, Losa ha instado al alcalde a iniciar una ronda inmediata de reuniones con las asociaciones vecinales para abordar la reordenación del transporte. El portavoz ha recordado que el actual contrato de transporte urbano --en vigor desde el 1 de noviembre de 2024 por un importe superior a los 61 millones de euros--, fue concebido para modernizar la flota y adaptarse al tranvía dentro de la ciudad.

Finalmente, el Grupo Popular ha avanzado que se opondrá a cualquier ampliación del servicio fuera del término municipal si el equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) no abre antes los contactos con los colectivos vecinales de la capital.

"Antes de prometer autobuses a otros municipios, Julio Millán debe cumplir con los jiennenses que esperan cada día en las paradas", ha concluido Losa.