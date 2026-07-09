PP exige al alcalde de Jaén que renuncie definitivamente a ubicar la intermodal en la estación Renfe

La concejala popular Carmen Colmenero - PP

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén exige al alcalde, Julio Millán (PSOE), que renuncie definitivamente a construir la estación intermodal en Renfe.

La concejala Carmen Colmenero ha lamentado que el regidor cuestione un informe de Adif que expresa la imposibilidad de unir las estaciones de tren y autobuses en el enclave del Bulevar por falta de espacio.

Para la edil popular, el alcalde "juega a la inconcreción" cuando pide esperar a contar con informes de la Gerencia de Urbanismo para adoptar una decisión. Al respecto, ha señalado que el servicio de planeamiento de esta área municipal ya redactó en 2024 un documento cuya conclusión coincide con Adif en que no es posible unir las dos estaciones de tren y autobuses en Renfe.

Dicho documento municipal advierte de que los accesos y salidas de los autobuses interurbanos agravarían la saturación del tráfico en una zona de gran densidad de vehículos. También recoge que falta espacio para que ambas estaciones convergen en este espacio.

La mayoría de la estaciones de autobuses de las capitales de provincia, ha señalado Colmenero en un comunicado, cuentan con una superficie de entre 10.000 y 12.000 metros cuadrados. En Renfe el espacio disponible es muy inferior, como acreditan los informes de las Administraciones central y local.

La concejala ha lamentado "el lenguaje ambiguo" del alcalde y "la contumacia" de Jaén Merece Más por insistir en la intermodal. Asimismo, ha hecho hincapié en el pésimo estado de la actual estación de autobuses.

"Pedimos al alcalde que deje de perder el tiempo y se ponga a trabajar para la construcción de un estación de autobuses moderna, accesible, con capacidad suficiente y proyectada para mejorar el futuro de la capital", ha concluido Colmenero.