El PP exige una Diputación de Jaén "útil para todos los jiennenses" y ve en la renuncia de Reyes "agotamiento del PSOE"

Miembros del PP de la Diputación de Jaén. - PP DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha afirmado este sábado que la renuncia de Francisco Reyes al frente de la institución provincial evidencia el "final de un modelo del PSOE sectario, agotado y alejado de las necesidades reales de la provincia". Asimismo, ha lamentado un legado de quince años de "oportunidades perdidas, estancamiento y autobombo".

Para Camacho, según ha recogido la formación en una nota, tantos años de gobierno socialista ininterrumpido han desvirtuado la institución, "funcionando bajo el piloto automático del 'copia y pega' y convertida en una herramienta de colocación partidista, en lugar de defender los intereses de los jiennenses".

En este contexto, ha mostrado su "profunda sorpresa" por la decisión de Reyes de mantener el acta de diputado provincial pese a que en los próximos días tomará posesión como parlamentario andaluz. "No entendemos el motivo, si es por problemas internos del PSOE, pero desde luego no es lo mejor para Jaén. Si se abre una nueva etapa, lo lógico es que el relevo sea completo y sin tutelas, no este 'irse, pero no irse'", ha señalado.

En cualquier caso, Camacho ha insistido en que "el problema no son las personas, sino el modelo del PSOE", que, pese a contar con más recursos que nunca, ha reducido programas clave en empleo y eliminado las ayudas a autónomos, mientras siguen pendientes actuaciones en carreteras provinciales y proyectos solicitados por numerosos municipios.

En la misma línea, ha criticado que se use permanentemente la Diputación "como plataforma de confrontación con la Junta de Andalucía" y que presuma de avances ferroviarios "cuando la provincia sufre un caos sin precedentes".

Asimismo, ha reprochado que durante años se hayan ignorado solicitudes del PP y de alcaldes populares, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el regreso a la actualidad nacional de prácticas "asociadas a las peores etapas del socialismo andaluz, con nombres muy cercanos a Reyes en primera plana".

Por todo ello, Camacho ha subrayado que "Jaén no puede seguir perdiendo el tiempo" y ha defendido la necesidad de una Diputación "abierta, útil para todos los jiennenses, aliada de los ayuntamientos y centrada en todos los jiennenses, y no una administración que funcione como el búnker de unas siglas en decadencia".