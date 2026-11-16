PP exige una intervención "urgente" en la ciudad de Jaén para retirar las hojas caídas de los árboles

La edil Elena Araque en una zona de juego de la ciudad - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido una intervención "urgente" en las calles de la capital jiennense para retirar las hojas caídas de los árboles, al tiempo que han criticado la "falta de previsión" del gobierno local por no haber planificado con suficiente antelación un dispositivo especial de limpieza para afrontar la caída de hojas otoñal.

La concejala del PP Elena Araque ha criticado que la acumulación de hojas en calzadas, aceras y parques infantiles pone de manifiesto "la ausencia de planificación de un gobierno municipal incapaz de anticiparse a situaciones perfectamente previsibles".

Asimismo, ha indicado que la limpieza continúa siendo "una de las grandes asignaturas pendientes" de la gestión municipal, alertando sobre el "abandono" que, a su juicio, sufren los barrios de la ciudad.

Araque ha hecho especial hincapié en el estado de las áreas de juego infantil, advirtiendo de que la combinación de hojas acumuladas, las superficies de juego y las previsiones de lluvia genera una "mezcla explosiva" que puede derivar en resbalones, caídas y lesiones entre los menores.

Del mismo modo, ha señalado que la presencia de hojas húmedas sobre las aceras no solo daña la imagen de la ciudad, sino que representa un peligro real de caídas para los peatones, con especial riesgo para las personas mayores o con movilidad reducida.

Por último, la concejala popular ha instado al alcalde de la ciudad, Julio Millán, a poner en marcha de manera inmediata un dispositivo extraordinario de limpieza de cara a la proximidad de las fiestas navideñas.

Araque ha apuntado que se trata de unas fechas clave en las que Jaén recibe una mayor afluencia de visitantes y se registra un incremento notable en la actividad del comercio local y la hostelería. "No podemos permitir que quienes vienen a disfrutar de nuestra ciudad se encuentren con calles sucias y espacios públicos descuidados, porque esa imagen perjudica a Jaén y al esfuerzo que realizan nuestros comerciantes y hosteleros", ha concluido la edil popular.